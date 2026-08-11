Роскачество назвало допустимый вес рюкзака для первоклассника
Школьный ранец для ученика начальных классов должен весить не более 700 граммов без учебников и других вещей, напомнили в пресс-службе Роскачества. Специалисты советуют при покупке оценить конструкцию, посадку и элементы безопасности. Об этом сообщает «Лента.ру».
Слишком тяжелая модель увеличивает нагрузку на спину ребенка и способна навредить осанке в период ее формирования. Для младших школьников лучше выбирать рюкзак с плотной спинкой, сохраняющей форму. Она должна плотно прилегать к спине и распределять вес содержимого.
Лямки рекомендуют подбирать шириной от 3,5 до 4 сантиметров в верхней зоне. Важны регулировка по росту ребенка и вставки из воздухопроницаемого материала.
Практичным вариантом станет рюкзак с двумя секциями. В большую удобно складывать учебники и тетради, в меньшую — пенал, ключи и другие небольшие предметы.
Высота задней части ранца для первоклассника должна составлять от 30 до 36 сантиметров, передней — от 22 до 26 сантиметров. Рекомендуемая ширина изделия — от 6 до 10 сантиметров.
Роскачество призвало проверить наличие светоотражателей со всех сторон. Такие детали делают ребенка заметнее для водителей в сумерках и темноте. На ярлыке товара производитель должен указать возраст, для которого рассчитана модель.
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