Роскачество назвало допустимый вес рюкзака для первоклассника

11 августа 2026, 07:13

Роскачество: При выборе школьного рюкзака важно учесть вес пустого изделия

Фото: iStock/djedzura

Школьный ранец для ученика начальных классов должен весить не более 700 граммов без учебников и других вещей, напомнили в пресс-службе Роскачества. Специалисты советуют при покупке оценить конструкцию, посадку и элементы безопасности. Об этом сообщает «Лента.ру».