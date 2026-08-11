«Странные, страшные законопроекты и неожиданные штрафы»: Россиянам рассказали, какие новшества в сфере алкоголя могут быть приняты

11 августа 2026, 11:19

Юрист Терентьев: подтверждение возраста с помощью мессенджера «Макс» удобно

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Российский алкогольный рынок ждут перемены: депутаты рассматривают введение иллюстраций болезней на бутылках, ужесточение требований к удаленности алкомаркетов от школ и послабления для речных туристических зон. Какие из этих идей могут быть приняты, а какие таят в себе юридические ловушки?





Эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному регулированию Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие законопроекты находятся в Государственной Думе РФ и могут быть приняты.





«Один из самых странных — это законопроект, согласно которому необходимо будет наносить на этикетки и контрэтикетки информацию о вреде алкоголя и размещать картинки, иллюстрирующие недуги, к которым приводит употребление алкоголя (по аналогии с табачной продукцией). Один из самых страшных для алкогольной отрасли — это законопроект, устанавливающий расстояния до «зон запретов и ограничений» (детские, образовательные и иные организации), который составляет не менее 100 метров», — сказал он.

«Самый нейтральный законопроект — тот, согласно которому предлагается разрешить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на плавучих объектах (цель поддержать туристические регионы с судоходными реками)», — отметил Терентьев.

«Я считаю, что использование технологий – это и не хорошо и не плохо, это норма сегодняшней жизни. Мои опасения больше вызывает то, что в том же пункте указано, что перечень документов устанавливается Приказом Минпромторга России от 31.05.2017 № 1728, а в нем, к сожалению, остались только старые добрые документы подтверждения личности и никаких многофункциональных сервисов обмена информации или хотя бы подтверждения действительности этих документов с помощью многофункциональных сервисов обмена информации», — объяснил юрист.

«Ведь если в паспорте есть фото лица, которому он принадлежит, то в многофункциональных сервисах обмена информации их нет. Как понять, что тебе показали свои документы, пока загадка. С точки зрения потребителя, сервис "Макс" будет удобен, и данный способ обязательно приживется», — резюмировал собеседник.