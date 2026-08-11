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СК назвал приоритетные версии исчезновения семьи Усольцевых

СК: основными версиями пропажи Усольцевых являются криминал и несчастный случай
Фото: iStock/avtk

Следственный комитет рассматривает криминал и несчастный случай в качестве приоритетных версий исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК.



В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время отрабатываются разные сценарии происшествия.

Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября прошлого года в Партизанском районе. Супруги отправились в однодневный поход и не вернулись. С момента возбуждения уголовного дела были организованы масштабные поиски с участием волонтеров и правоохранителей, однако обнаружить следы пропавших так и не удалось. В связи с этим в информационном поле появились самые разные догадки о судьбе семьи, в том числе о побеге из страны.

Лидия Пономарева

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