СК назвал приоритетные версии исчезновения семьи Усольцевых

11 августа 2026, 09:13

СК: основными версиями пропажи Усольцевых являются криминал и несчастный случай

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Следственный комитет рассматривает криминал и несчастный случай в качестве приоритетных версий исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК.