СК назвал приоритетные версии исчезновения семьи Усольцевых
Следственный комитет рассматривает криминал и несчастный случай в качестве приоритетных версий исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК.
В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время отрабатываются разные сценарии происшествия.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября прошлого года в Партизанском районе. Супруги отправились в однодневный поход и не вернулись. С момента возбуждения уголовного дела были организованы масштабные поиски с участием волонтеров и правоохранителей, однако обнаружить следы пропавших так и не удалось. В связи с этим в информационном поле появились самые разные догадки о судьбе семьи, в том числе о побеге из страны.
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