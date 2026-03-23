«Поражает нервную систему»: Биолог предупредила о смертельной опасности клещевого энцефалита и единственном способе защиты

23 марта 2026, 12:45

Биолог Обласова: опасность клещевого энцефалита зависит от подтипа вируса

В России проснулись клещи, и сезон инфекций официально открыт. В то время как медики фиксируют первые укусы, эксперты напоминают: единственная надежная защита от клещевого энцефалита — вакцинация.





Биолог, директор организации «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова в беседе с «Радио 1» объяснила, что рассчитывать на то, что инфекция пройдет легко — значит играть в опасную лотерею.





«У многих инфекция проходит под маской простого ОРВИ, но у достаточно большого процента людей она может перейти на следующую фазу, когда вирус поражает нервную систему», — предупредила она.

«Прогноз будет разный. У европейского подтипа всё более или менее неплохо, там несколько процентов людей только попадают в ситуацию, когда они болеют очень тяжело, с потенциально летальным исходом. А на Дальнем Востоке, насколько я помню, даже до 30%», — отметила Обласова.