«Поражает нервную систему»: Биолог предупредила о смертельной опасности клещевого энцефалита и единственном способе защиты
В России проснулись клещи, и сезон инфекций официально открыт. В то время как медики фиксируют первые укусы, эксперты напоминают: единственная надежная защита от клещевого энцефалита — вакцинация.
Биолог, директор организации «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова в беседе с «Радио 1» объяснила, что рассчитывать на то, что инфекция пройдет легко — значит играть в опасную лотерею.
«У многих инфекция проходит под маской простого ОРВИ, но у достаточно большого процента людей она может перейти на следующую фазу, когда вирус поражает нервную систему», — предупредила она.
По словам эксперта, сложность ситуации усугубляется тем, что специфического лечения от вируса не существует. Врачи могут предложить только поддерживающую терапию, помогая организму бороться самостоятельно. Исход заболевания во многом зависит от подтипа, если европейский подтип дает относительно небольшой процент тяжелых осложнений, то дальневосточный гораздо опаснее.
«Прогноз будет разный. У европейского подтипа всё более или менее неплохо, там несколько процентов людей только попадают в ситуацию, когда они болеют очень тяжело, с потенциально летальным исходом. А на Дальнем Востоке, насколько я помню, даже до 30%», — отметила Обласова.
Она добавил, что риску подвержены не только лесники или туристы, в зоне опасности находится любой житель эндемичной территории. Клещей можно принести домой на одежде или с собаками. Единственным надежным методом профилактики остается вакцинация. Однако защита действует только против энцефалита: от болезни Лайма (боррелиоза) прививки не существует.