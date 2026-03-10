Стали известны регионы, где клещи уже проснулись и нападают на людей

10 марта 2026, 18:18

Дезинфектор Меньшиков: в Московской и Тверской областях уже проснулись клещи

Фото: Istock/Dzurag

В Московской и Тверской областях зафиксирована активность клещей после наступления тепла. Об этом сообщил технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.





В беседе с RT Меньшиков отметил, что насекомые уже появляются на открытых опушках, где сошёл снег, при дневной плюсовой температуре.

«Уже сейчас мы получаем заявки, что на частных участках, где выше уровень поднятой почвы, уже ловят и на собаках, и на кошках, и дети страдают. Поэтому, конечно, в нашем случае рабочие выезды уже начались... Конечно, основные парки и участки, где ещё снег лежит, клещи как таковые не сильно активны», — рассказал эксперт.