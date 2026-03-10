Россиянам рассказали, когда активизируются клещи
Ветврач Гламаздин: пробуждение клещей зависит от температуры и влажности
С наступлением весеннего потепления увеличивается риск появления активных клещей, которые перезимовали под слоем опавшей листвы, травы или снега. Об этом рассказал директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Российского биотехнологического университета Игорь Гламаздин.
Он уточнил, что пробуждение клещей зависит прежде всего от температуры и влажности, а не от схода снега. Как правило, это происходит, когда среднесуточная температура стабильно превышает +5…+7 °C.
«Даже при частично оставшемся снеговом покрове клещи могут проявлять активность на солнечных участках леса или лужаек. Например, в прошлом году первые укусы фиксировались уже в марте на участках с остатками снега, где дневная температура превышала +8 °C», — предупредил Гламаздин в разговоре с RT.
Он напомнил, что для защиты от клещей необходимо использовать репелленты, надевать закрытую одежду и обязательно проводить осмотр себя и домашних животных после прогулок.