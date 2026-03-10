Достижения.рф

Россиянам рассказали, когда активизируются клещи

Ветврач Гламаздин: пробуждение клещей зависит от температуры и влажности
Фото: iStock/Nataba

С наступлением весеннего потепления увеличивается риск появления активных клещей, которые перезимовали под слоем опавшей листвы, травы или снега. Об этом рассказал директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Российского биотехнологического университета Игорь Гламаздин.



Он уточнил, что пробуждение клещей зависит прежде всего от температуры и влажности, а не от схода снега. Как правило, это происходит, когда среднесуточная температура стабильно превышает +5…+7 °C.

«Даже при частично оставшемся снеговом покрове клещи могут проявлять активность на солнечных участках леса или лужаек. Например, в прошлом году первые укусы фиксировались уже в марте на участках с остатками снега, где дневная температура превышала +8 °C», — предупредил Гламаздин в разговоре с RT.

Он напомнил, что для защиты от клещей необходимо использовать репелленты, надевать закрытую одежду и обязательно проводить осмотр себя и домашних животных после прогулок.
Элина Позднякова

