Россиянам рассказали, когда активизируются клещи

10 марта 2026, 17:41

Ветврач Гламаздин: пробуждение клещей зависит от температуры и влажности

Фото: iStock/Nataba

С наступлением весеннего потепления увеличивается риск появления активных клещей, которые перезимовали под слоем опавшей листвы, травы или снега. Об этом рассказал директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Российского биотехнологического университета Игорь Гламаздин.





Он уточнил, что пробуждение клещей зависит прежде всего от температуры и влажности, а не от схода снега. Как правило, это происходит, когда среднесуточная температура стабильно превышает +5…+7 °C.





«Даже при частично оставшемся снеговом покрове клещи могут проявлять активность на солнечных участках леса или лужаек. Например, в прошлом году первые укусы фиксировались уже в марте на участках с остатками снега, где дневная температура превышала +8 °C», — предупредил Гламаздин в разговоре с RT.