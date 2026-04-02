Женщина осталась без части лица после нападения собаки
В Англии собака откусила женщине часть верхней губы и щеки. Об этом пишет газета The Sun.
По словам Саманта Реддинг, нападение длилось всего несколько секунд — животное внезапно вскочило и вцепилось ей в лицо. Пострадавшая самостоятельно выбежала из дома, после чего ее доставили в больницу.
Медики провели несколько операций, включая 12-часовое реконструктивное вмешательство с использованием кожных трансплантатов с руки и ноги, а также трахеостомию для поддержания дыхания.
Британка провела в больнице около месяца, теперь ей предстоят дополнительные операции для восстановления функций лица. Она назвала пережитое самым тяжелым периодом в жизни — последствия травмы остаются как физическими, так и психологическими.
Владельца пса задержали и обвинили по Закону об опасных собаках. В феврале этого года состоялось первое судебное заседание. Мужчина не признал вину, его отпустили под залог на время расследования.
