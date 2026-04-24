«Надеялись на чудо»: Чехова рассказала о борьбе собаки с лимфомой
Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в соцсетях тяжёлыми новостями о состоянии своего питомца — американского бульдога, у которого диагностировали лимфому. По её словам, найти подходящего донора не удалось.
Чехова объяснила, что вероятность подобрать донора крайне невелика — лишь около 25%, причём подходить могут только близкие родственники животного. Несмотря на это, семья до последнего надеялась на благоприятный исход.
Телезвезда призналась, что теперь остаётся рассматривать альтернативные варианты лечения. Если бы донор нашёлся, шансы на выздоровление могли достигать 80–90%, однако без него вероятность успешного исхода значительно ниже — примерно 30–45%.
Несмотря на сложную ситуацию, Чехова старается сохранять надежду и не терять веру в лучшее.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России