Нарколог назвал смертельную для человека дозу алкоголя
Доза алкоголя в пять промилле в крови человека является смертельной. Об этом заявил РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
В понедельник в Иркутске произошло ДТП с участием иномарки и автомобиля, за рулем которого находилась женщина. Виновник ДТП, проигнорировав знак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии пострадала женщина, а водитель, нарушивший правила дорожного движения, покинул место происшествия, оставив авто.
Прибывшие на место происшествия инспекторы задержали нарушителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина не помнил обстоятельств аварии и имел при себе несколько бутылок алкоголя. При проведении медицинского освидетельствования алкотестер показал рекордные результаты: уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму в 28 раз и составил 4,5 миллиграмма на литр.
По словам нарколога, у водителя на момент проверки в крови было обнаружено девять промилле алкоголя, что является крайне высоким уровнем. За 18 лет профессиональной деятельности Сергеев сталкивался с подобными случаями лишь три или четыре раза. Врач пояснил, что человек с таким высоким уровнем алкоголя в крови выжил благодаря ряду факторов.
Чтобы достичь уровня пяти промилле, достаточно употребить одну бутылку водки за один раз. Если же человек пьет алкоголь в течение суток, но меньшими дозами, организм может справиться с интоксикацией. Однако тяжелая интоксикация, вызванная употреблением больших доз алкоголя, часто приводит к временной потере памяти, отметил нарколог.
Он также подчеркнул, что последствия употребления больших доз алкоголя зависят от индивидуальных особенностей: генетики, пола, массы тела и количества жировой ткани.
