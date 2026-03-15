Эндокринолог назвала самые полезные блюда для завтрака
Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова назвала самые полезные блюда для завтрака. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач рекомендует на завтрак омлет с салатом из свежих овощей и тосты из цельнозернового хлеба с фруктовым джемом. Также можно выбрать сэндвич с куриной грудкой, салатом, сливочным сыром и томатами, или фруктово-ягодный боул с греческим йогуртом. Кроме того, подойдут творог или творожная запеканка с ягодами и орехами и салат из запеченной тыквы с сыром фета. Для большей сытности врач советует добавлять в блюда полезные жиры: орехи или авокадо.
Белоусова также отметила кашу, которая традиционно считается хорошим выбором для завтрака. Однако она подчеркнула, что такое блюдо подходит не всем. Например, людям с сахарным диабетом второго типа лучше выбирать каши с низким гликемическим индексом, такие как овсянка, гречка или перловка. Тем, у кого есть непереносимость глютена, следует избегать булгура, перловки и пшеницы. В качестве безопасной альтернативы можно использовать гречку, рис или кукурузу, отметила эндокринолог.
