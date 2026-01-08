«После алкогольных гуляний»: Диетолог дал советы, как восстановить организм после праздников

08 января 2026, 11:19

Диетолог Бобровский: восстановить организм после праздников поможет режим

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Длинные праздничные выходные заканчиваются, как приходить в себя и восстанавливать организм после длинных богатых столов?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассазал о важных шагах к хорошему состоянию после алкогольных гуляний и празднований.



