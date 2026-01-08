«После алкогольных гуляний»: Диетолог дал советы, как восстановить организм после праздников
Длинные праздничные выходные заканчиваются, как приходить в себя и восстанавливать организм после длинных богатых столов?
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассазал о важных шагах к хорошему состоянию после алкогольных гуляний и празднований.
- Сон: дайте организму время на самовосстановление без снотворных
- Лёгкая еда: идеально подойдут куриный бульон, отварное мясо (куриная грудка), бананы, тушёные овощи.
- Витаминная поддержка: могут помочь витамины группы B и магний (в форме цитрата или глицината).
- Активность: может помочь недолгая прогулка на свежем воздухе и контрастный душ.