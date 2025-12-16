Гастроэнтеролог раскрыла, как зимний рацион влияет на ЖКТ

16 декабря 2025, 17:54

Гастроэнтеролог Головчанская: зимой учащаются запоры из-за неправильного питания

Фото: iStock/seb_ra

В холодное время года россияне часто меняют свой рацион и пищевые привычки, что негативно отражается на работе желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.





Она уточнила, что зимой люди меньше двигаются, едят больше вредной еды и злоупотребляют сладостями. Вместе с этим часто сокращается объём овощей, фруктов и ягод в рационе.





«Когда клетчатки в пище становится меньше, а плотных, рафинированных продуктов больше, мы очень быстро видим последствия — нерегулярный стул, болезненные позывы, формирование запоров. И это касается и детей, и взрослых», — объяснила Головчанская в разговоре с «Известиями».

«Включение 10 граммов спреда на цельнозерновом хлебе с омлетом и овощами несколько раз в неделю — идеальная рекомендация по трансформации питания! Также стоит обязательно включать в рацион растительные масла, особенно нерафинированные — это позволяет повысить количество ненасыщенных жиров», — уточнила Дианова.