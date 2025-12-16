Гастроэнтеролог раскрыла, как зимний рацион влияет на ЖКТ
Гастроэнтеролог Головчанская: зимой учащаются запоры из-за неправильного питания
В холодное время года россияне часто меняют свой рацион и пищевые привычки, что негативно отражается на работе желудочно-кишечного тракта. Об этом предупредила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.
Она уточнила, что зимой люди меньше двигаются, едят больше вредной еды и злоупотребляют сладостями. Вместе с этим часто сокращается объём овощей, фруктов и ягод в рационе.
«Когда клетчатки в пище становится меньше, а плотных, рафинированных продуктов больше, мы очень быстро видим последствия — нерегулярный стул, болезненные позывы, формирование запоров. И это касается и детей, и взрослых», — объяснила Головчанская в разговоре с «Известиями».
Она добавила, что зимой люди чаще начинают есть продукты, способствующие возникновению газообразования, например, капусту, картошку, бобовые, мучные и молочные изделия.
Особое внимание диетолог уделила новогодним застольям, которые повышают риск рефлюкса, изжоги, кислой или горькой отрыжки, тяжести в эпигастрии, першения в горле, осиплости голоса и сухого кашля.
Дети также страдают из-за чрезмерного употребления сладостей, газированных напитков и перекусов вместо нормальной еды.
В свою очередь диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова заявила в разговоре с Общественной Службой Новостей, что сливочное масло намного опаснее спредов и маргарина. По её словам, сливочное масло в рационе увеличивает риск смерти на 15%.
Она посоветовала не использовать сливочное масло для жарки, а также заменить его на маргарин в выпечке, а на хлеб намазывать спред, то есть мягкий маргарин.
«Включение 10 граммов спреда на цельнозерновом хлебе с омлетом и овощами несколько раз в неделю — идеальная рекомендация по трансформации питания! Также стоит обязательно включать в рацион растительные масла, особенно нерафинированные — это позволяет повысить количество ненасыщенных жиров», — уточнила Дианова.
Преобладание растительных жиров над животными сокращает смертность, подчеркнула эксперт.