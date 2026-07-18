Внебрачный сын, кресло худрука Театра Сатиры и 70 лет брака безоблачного брака: как сложилась жизнь актера Александра Ширвиндта?
Александр Ширвиндт — фигура уникальная. Он был человеком, который с лёгкостью носил звание народного артиста, оставаясь при этом невероятно интеллигентным, ироничным и чуждым пафоса. Актёр, чей голос мы помним по закадровому тексту в «Иронии судьбы», аристократичный граф Альмавива на сцене и мастер искрометных розыгрышей в жизни, 19 июля мог бы отпраздновать свой 92-й день рождения. О том, как складывался его путь от московского мальчишки из коммуналки до президента Театра сатиры и какие тайны хранила его личная жизнь читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Александра ШирвиндтаАлександр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Необычная фамилия досталась ему от отца Анатолия Густавовича, уроженца Пруссии. Он работал педагогом и скрипачом, а мама знаменитого мэтра Раиса Кобыливкер, окончив студию МХТ, отправилась в столичную филармонию.
Родители мечтали, что их сын продолжит семейное дело и станет музыкантом, поэтому в детские годы Ширвиндта отдали в музыкальную школу. В детстве Александр не осознавал, нравятся ли ему занятия музыкой, но при этом посещал все занятия, однако после пятого класса был отчислен с формулировкой «непригоден».
Выяснилось, что мальчику больше по душе актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали легенды сцены Василий Качалов, Рина Зелёная, Леонид Утёсов и другие. После окончания школы он подал документы в Театральное училище им. Щукина. Ширвиндт поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.
Театр в жизни ШирвиндтаВ 1956 году он с отличием окончил театральный институт, после чего попал в труппу Театра-студии киноактёра, однако Александр пробыл там не долго. Спустя год Ширвиндт попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Он проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.
Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Евгений Тиханов)
В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр начал трудиться в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.
Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».
Валентин Николаевич Плучек во время репетиции спектакля (Фото: РИА Новости/В.Полунин)
По мнению многих экспертов, расцвет театра пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт. По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр Сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.
Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра Сатиры, из-за имеющихся проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом был избран Ширвиндт.
Кино в жизни ШирвиндтаДебют актёра в кино состоялся в 1956 году в комедии «Она вас любит», где мэтр сыграл эпизодическую роль. В 1967 году Ширвиндт сыграл в картине «Майор Вихрь». Одним из главных фильмов в своей карьере артист считал легендарную «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов после приглашал актёра поработать в «Вокзал для двоих» и «Забытую мелодию для флейты».
Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений мэтра на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.
Личная жизнь артистаВ отличие от многих своих экранных героев, Ширвиндт в жизни был однолюбом. Его единственной женой стала Наталья Белоусова, архитектор по профессии. Познакомились они в легендарном дачном посёлке «НИЛ» («Наука, Искусство, Литература»), где соседи держали корову. Артист шутил, что влюбился сначала в корову из-за любви к парному молоку, а потом уже в хозяйку.
«Я влюбился в корову и попутно в будущую жену. Как только я женился, корову отняли. И вот я остался с женой, без коровы», — иронизировал он.Они прожили вместе почти 70 лет, что по меркам шоу-бизнеса — уникальный случай. В 1958 году у пары родился сын Михаил, который пошёл по стопам отца, став актёром и телеведущим.
Однако, как стало известно после смерти артиста, у истории есть и тёмная сторона. В начале 1970-х годов, когда Ширвиндт работал в Ленкоме, у него завязался роман с актрисой Мариной Лукьяновой. В этом союзе родился сын Фёдор, который сейчас известен как политолог Фёдор Лукьянов. Супруга актёра якобы запрещала ему общаться с внебрачным ребёнком. Коллега Ширвиндта, Наталья Селезнёва, в программе «Малахов» подтвердила:
«Это его сын — он похож на него... Наталья Николаевна... очень жестоко поступила по отношению к Феде, так как он не бывал у него в доме».Сам Ширвиндт предпочитал публично не комментировать эту ситуацию, сохраняя статус «примерного семьянина».
Последний акт: болезнь и уходПоследние годы жизни Александр Ширвиндт жил в основном в своём загородном доме в посёлке «НИЛ», где сохранился дух старой интеллигенции. Он тяжело болел: иронизировал над своими «коленками» и сокрушался по поводу физических недугов, которые мешали жить.
Актёр скончался 15 марта 2024 года в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Прощание прошло в Театре сатиры, а похоронили народного артиста на Новодевичьем кладбище.