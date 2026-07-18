18 июля 2026, 17:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Александр Ширвиндт — фигура уникальная. Он был человеком, который с лёгкостью носил звание народного артиста, оставаясь при этом невероятно интеллигентным, ироничным и чуждым пафоса. Актёр, чей голос мы помним по закадровому тексту в «Иронии судьбы», аристократичный граф Альмавива на сцене и мастер искрометных розыгрышей в жизни, 19 июля мог бы отпраздновать свой 92-й день рождения. О том, как складывался его путь от московского мальчишки из коммуналки до президента Театра сатиры и какие тайны хранила его личная жизнь читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Александра Ширвиндта Театр в жизни Ширвиндта Кино в жизни Ширвиндта Личная жизнь артиста Последний акт: болезнь и уход



Детство и юность Александра Ширвиндта

Театр в жизни Ширвиндта

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Евгений Тиханов)

Валентин Николаевич Плучек во время репетиции спектакля (Фото: РИА Новости/В.Полунин)

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Кино в жизни Ширвиндта

Личная жизнь артиста

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова (Фото: скриншот д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего» Первый канал)

«Я влюбился в корову и попутно в будущую жену. Как только я женился, корову отняли. И вот я остался с женой, без коровы», — иронизировал он.

«Это его сын — он похож на него... Наталья Николаевна... очень жестоко поступила по отношению к Феде, так как он не бывал у него в доме».

Последний акт: болезнь и уход