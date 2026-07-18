«Дьявольский дефицит»: Асмус раскрыла свой жёсткий способ похудения ради роли в «Холопе»

18 июля 2026, 16:02

Кристина Асмус рассказала, как похудела на 12 кг

Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус поделилась в соцсетях личным опытом похудения и рассказала, как ей удалось сбросить около 10–12 килограммов за год.





Актриса призналась, что к изменениям её подтолкнула работа над фильмом «Холоп», где на съёмках ей пришлось носить корсет, который стал для неё своеобразной мотивацией.





«Я втопила сразу солидный ритм: зал 3–4 раза в неделю, дьявольский дефицит калорий, процедуры, массажи, ходьба, бег, велосипед, бассейн и прочие вкусности», — рассказала Асмус.