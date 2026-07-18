«Дьявольский дефицит»: Асмус раскрыла свой жёсткий способ похудения ради роли в «Холопе»
Кристина Асмус рассказала, как похудела на 12 кг
Кристина Асмус поделилась в соцсетях личным опытом похудения и рассказала, как ей удалось сбросить около 10–12 килограммов за год.
Актриса призналась, что к изменениям её подтолкнула работа над фильмом «Холоп», где на съёмках ей пришлось носить корсет, который стал для неё своеобразной мотивацией.
«Я втопила сразу солидный ритм: зал 3–4 раза в неделю, дьявольский дефицит калорий, процедуры, массажи, ходьба, бег, велосипед, бассейн и прочие вкусности», — рассказала Асмус.По словам звезды «Интернов», первое время результат был почти незаметен, но затем вес начал быстро уходить. Настолько, что костюмеры на съёмочной площадке регулярно подгоняли наряды под изменившуюся фигуру актрисы.
При этом Асмус отметила, что в какой-то момент решила остановиться и больше не продолжать активное похудение.