«Это настоящий стресс»: Димас Блог и Аня Ищук пожаловались на ремонт дома

18 июля 2026, 16:24

Блогеры Ищук и Блог признались, что строительство дома оказалось тяжелым

Аня Ищук и Димас Блог (Фото: Instagram* / @anyaischuk)

Аня Ищук и Димас Блог рассказали, как проходит ремонт их нового дома. В беседе с корреспондентом Super на VK Fest супруги признались, что, несмотря на завершение основных строительных работ, впереди остаётся самый сложный этап.





По словам Ани, сейчас приходится одновременно координировать большое количество специалистов, из-за чего времени на радость от результата практически не остаётся.





«Очень тяжело. Мы его достроили. У нас там заканчивается уже последнее. Но, если честно, сейчас самое сложное. Потому что всякие такие моменты, где нужно состыковать человек 15. Пока мы даже не успеваем получить никаких эмоций — кажется, что мы находимся в какой-то прострации. Думаю, когда всё закончится, тогда и поймём, что произошло», — рассказала блогер.

«Одним словом, кто сталкивается с ремонтом — это полная жесть. Если есть возможность, берите сразу готовое», — отметил он.