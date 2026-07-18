Стало известно, какое наказание грозит рэперу Басте из-за налоговой задолженности
Адвокат Алешкин: Басте грозит штраф или уголовное дело из-за задолженности
Рэперу Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко) грозит крупный штраф или уголовное преследование, если налоговая служба подтвердит информацию о его задолженности. Об этом заявил известный адвокат Андрей Алешкин.
В беседе с «Абзацем» юрист пояснил, что налоговая проводит камеральные проверки счетов. Если владелец не подал декларацию в срок, ведомство доначисляет проценты.
«В этом случае для неплательщика есть ответственность: на недоплаченную в срок сумму начисляют пени, а также настоятельно предписывают выплатить штраф. В случае, если лицо уклоняется от штрафа, на него могут возбудить уголовное дело, которое может быть прекращено, если человек впервые проявил беспечность и возместил все недоплаты уже после заведения дела», — отметил Алешкин.Адвокат предупредил: снять обвинения таким образом удастся только один раз. Следует отметить, что ФНС уже заблокировала счета компании рэпера Басты