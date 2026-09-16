«Последний рубеж»: Дерматолог рассказала о современных методах лечения тяжёлых форм атопического дерматита
Дерматолог Каменева: атопический дерматит можно вылечить биологической терапией
Для детей с тяжёлыми формами атопического дерматита, которые не поддаются стандартной терапии, применяют генно-инженерные препараты. Кому показана биологическая терапия и с чего начать путь к ремиссии?
Врач-дерматовенеролог НИКИ детства Лариса Каменева в беседе с «Радио 1» заявила, что самый современный метод лечения — биологическая терапия.
«То есть это последние методы лечения детей с тяжёлыми формами заболевания атопическим дерматитом, которые не подлежат терапии глюкокортикостероидами либо ингибиторами кальциневрина. Генно-инженерные биологические препараты блокируют синтетические молекулы, так называемые цитокины, которые играют ключевую роль в развитии воспалений, и воздействуют на определённые пути воспалительных заболеваний кожи», — объяснила она.
По словам эксперта, такие препараты разрешены детям с шести месяцев, но применяются только тогда, когда более лёгкие препараты уже не работают. Тем, кто только столкнулся с диагнозом, врач посоветовала не оставаться один на один с болезнью.
«Нужно обратиться и к дерматологу, и к аллергологу для того, чтобы определить тактику лечения. Потому что здесь важно всё: начиная от ухода за кожей, заканчивая питанием», — резюмировала Каменева.