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«Последний рубеж»: Дерматолог рассказала о современных методах лечения тяжёлых форм атопического дерматита

Дерматолог Каменева: атопический дерматит можно вылечить биологической терапией
Фото: iStock/DmitryPK

Для детей с тяжёлыми формами атопического дерматита, которые не поддаются стандартной терапии, применяют генно-инженерные препараты. Кому показана биологическая терапия и с чего начать путь к ремиссии?



Врач-дерматовенеролог НИКИ детства Лариса Каменева в беседе с «Радио 1» заявила, что самый современный метод лечения — биологическая терапия.

«То есть это последние методы лечения детей с тяжёлыми формами заболевания атопическим дерматитом, которые не подлежат терапии глюкокортикостероидами либо ингибиторами кальциневрина. Генно-инженерные биологические препараты блокируют синтетические молекулы, так называемые цитокины, которые играют ключевую роль в развитии воспалений, и воздействуют на определённые пути воспалительных заболеваний кожи», — объяснила она.

По словам эксперта, такие препараты разрешены детям с шести месяцев, но применяются только тогда, когда более лёгкие препараты уже не работают. Тем, кто только столкнулся с диагнозом, врач посоветовала не оставаться один на один с болезнью.

«Нужно обратиться и к дерматологу, и к аллергологу для того, чтобы определить тактику лечения. Потому что здесь важно всё: начиная от ухода за кожей, заканчивая питанием», — резюмировала Каменева.
Анастасия Панченко

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