Дерматолог назвала приводящую к преждевременному старению ежедневную привычку

29 июля 2026, 11:26

Дерматолог Варгас: Горячий душ может привести к преждевременному старению кожи

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Одна ежедневная привычка может привести к преждевременному старению. Об этом сообщила дерматолог Андресса Варгас в интервью изданию Metropoles.