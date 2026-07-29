Дерматолог назвала приводящую к преждевременному старению ежедневную привычку
Одна ежедневная привычка может привести к преждевременному старению. Об этом сообщила дерматолог Андресса Варгас в интервью изданию Metropoles.
Варгас утверждает, что горячий душ может стать причиной преждевременного старения кожи. Он ослабляет защитный барьер эпидермиса, что приводит к повышенному испарению влаги и делает кожу более подверженной внешним воздействиям. В результате могут появиться мелкие морщины, кожа приобретает тусклый оттенок и становится более чувствительной, а также могут обостриться кожные заболевания, отмечает медик.
Дерматолог Камила Сампайо Рибейро добавляет, что особенно подвержены таким изменениям люди с атопическим дерматитом, псориазом и розацеа, а также дети и пожилые. Она выделяет следующие симптомы, которые могут указывать на проблемы с кожей из-за горячего душа: постоянное ощущение сухости, стянутость после водных процедур, шелушение и зуд.
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