Владельцам собак рассказали, как защитить питомца от клещей

27 февраля 2026, 14:42

Кинолог Голубев: при выборе средства от клещей важно учитывать поведение собаки

Фото: Istock/Chalabala

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что выбор средства защиты от клещей зависит от образа жизни и особенностей собаки.





В беседе с «RT» Голубев сообщил, что для питомцев, которые часто купаются, капли подходят плохо — вода снижает их эффективность. В таком случае эксперт советует таблетки. Для домашних собак можно использовать капли.



Кинолог отметил, что при чувствительном ЖКТ или проблемах с глотанием подойдут ошейники или капли. Но если любимец часто вылизывается, капли опасны. Специалист добавил, что в лесу одного средства мало, поэтому защиту комбинируют. Ошейник распределяется до нескольких дней — надеть его перед походом бесполезно.

«Самую высокую эффективность будет гарантировать всё же комплексная защита, например, ошейник и таблетка», — подытожил он.