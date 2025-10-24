«Последствия в виде онкологии»: Ученый объяснил опасность вещества, содержащегося в антисептиках

24 октября 2025, 16:17

Ученый Ферштат: этанол в антисептиках не может привести к онкологии

Фото: istockphoto/Olga Shestakova

Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) рассматривает предложение о классификации этанола как опасного вещества, что может повлиять на производство антисептиков.





Доктор химических наук, заведующий лабораторией азотсодержащих соединений Института органической химии им. Зелинского РАН, лауреат национальной премии «Вызов» Леонид Ферштат в беседе с «Радио 1» заявил, что все опасения слишком преувеличены.





«Этанол — это химическое вещество, чья история применения в жизни человека тянется тысячелетиями. Говорить, что он ужасно вреден, нельзя, это явное преувеличение», — прокомментировал он.

«Во всех антисептиках массовая доля этанола не такая уж и большая, чтобы опасаться последствий в виде онкологии. Это максимум может привести к тому, что кожа станет более сухой, но опять-таки это не приведет к каким-то патологическим последствиям», — объяснил Ферштат.