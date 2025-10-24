Девушка приняла симптом смертельно опасного состояния за усталость

24 октября 2025, 12:07

Metro: британка приняла симптомы сепсиса за усталость после серфинга

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жительница Великобритании едва не погибла, приняв симптомы смертельно опасной болезни за усталость после активного отдыха. Об этом пишет местная газета Metro.





23-летняя девушка по имени Скай рассказала, что любила ходить в походы, заниматься серфингом, кататься на сноуборде и мотоцикле. Выходные она вновь провела в море на доске, поэтому особенно не беспокоилась, когда почувствовала боли в спине и бедрах.

«Боль была постоянной, тупой, и каждый раз, когда я делала шаг, она отдавалась в ноге», — отметила Скай.