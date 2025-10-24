Девушка приняла симптом смертельно опасного состояния за усталость
Жительница Великобритании едва не погибла, приняв симптомы смертельно опасной болезни за усталость после активного отдыха. Об этом пишет местная газета Metro.
23-летняя девушка по имени Скай рассказала, что любила ходить в походы, заниматься серфингом, кататься на сноуборде и мотоцикле. Выходные она вновь провела в море на доске, поэтому особенно не беспокоилась, когда почувствовала боли в спине и бедрах.
«Боль была постоянной, тупой, и каждый раз, когда я делала шаг, она отдавалась в ноге», — отметила Скай.Сначала врачи решили, что это ишиас, однако спустя несколько часов после диагноза боль стала настолько сильной, что ее было невозможно терпеть. В больнице пациентке сделали МРТ, которая показала септический артрит в области таза и тазобедренного сустава. За четыре дня он перерос в сепсис всего тела — в 20 процентах случаев все заканчивается трагически.
В итоге британка перенесла операцию по ликвидации инфекции в бедре. Теперь Скай приходится принимать антибиотики и заново учиться ходить.