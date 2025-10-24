На выездной администрации в Дубне обсудили благоустройство и медицину
Выездную администрацию провели власти Дубны в Институтской части города, основными темами встречи стало благоустройство и здравоохранение. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Горожане попросили обустроить тротуары и освещение по некоторым адресам, а также подняли вопрос о капитальном ремонте одного из многоквартирных домов.
В свою очередь глава округа Максим Тихомиров сообщил, что в районе планируется реализовать ряд проектов по формированию комфортной среды.
«В будущем году — юбилейном для Дубны — мы продолжим выполнять наказы жителей, в том числе те, которые собрали на этой встрече. Нам важно, чтобы 70 лет города Институтская часть встретила ухоженной и зеленой», — сказал Максим Тихомиров.Кроме того, участникам встречи рассказали, что 28 октября в зале молодежного центра «Инициатива» состоится медицинский форум. В рамках этого мероприятия ведущие врачи медико-санитарной части №9 ФМБА России расскажут жителям о новом оборудовании и отделениях и проведут приём вне больничных стен.