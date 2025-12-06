«Где тонко, там и рвётся»: Россиянам назвали причины предновогоднего стресса
Психолог Кудряшов: Отсутствие отдыха перед Новым годом чревато нервными срывами
В предвкушении Нового года россияне часто испытывают стресс из-за сессии, квартальных и годовых отчетов, покупки подарков для близких и других дел. Об этом предупредил клинический психолог Дмитрий Кудряшов.
По его словам, современные люди стараются не замечать нарушения сна или аппетита, головную боль и другие симптомы. Они продолжают жертвовать своим отдыхом. В итоге человек начинает тратить больше внутренних ресурсов, но не восполняет их, а стресс только накапливается.
«Базовый принцип здесь: где тонко, там и рвется. Есть люди уязвимые, которые и так стоят на грани физических или нервных проблем. Есть более устойчивые люди, которые могут отделаться нарушениями сна и просто каким-то легким дискомфортом. Здесь все зависит сильно от человека», — сказал Кудряшов Общественной Службе Новостей.
Однако он уточнил, что чаще всего человек «в одну не очень прекрасную ночь» просыпается от панической атаки. Сильный стресс вызывает расстройства кишечника, аритмию, сердечные приступы с инсультами, а также усиливает различные хронические заболевания.
Кроме того, из-за стресса появляется повышенная утомляемость, раздражительность и невнимательность.
Кудряшов посоветовал обязательно отдыхать и выделять день, например, воскресенье, когда можно совсем ничего не делать даже на фоне большого количества задач, а также делать небольшие передышки в течение рабочего дня.