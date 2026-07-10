10 июля 2026, 14:49

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Человек может спать по восемь часов, пить кофе по утрам и все равно чувствовать вялость, раздражение и пустоту. Многие винят стресс, погоду или загруженность, хотя причина нередко связана с работой нейромедиаторов. Один из главных среди них — дофамин. Именно он помогает нам включаться в дела, радоваться результату, удерживать внимание и двигаться к целям. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое дофамин простыми словами Какую роль выполняет нейромедиатор дофамин в организме Почему дофамин называют гормоном удовольствия и в чем здесь ошибка Для чего нужен дофамин каждый день Признаки дефицита дофамина: как понять, что система дает сбой Переизбыток дофамина: почему слишком много тоже плохо Почему уровень дофамина может быть низким Как повысить дофамин естественным путем Какие привычки быстро снижают дофамин и лишают сил Что такое дофаминовое голодание Как устроить мягкую дофаминовую перезагрузку без вреда Когда пора обращаться к врачу

Что такое дофамин простыми словами

Фото: iStock/Mirjana Pusicic

Какую роль выполняет нейромедиатор дофамин в организме

Почему дофамин называют гормоном удовольствия и в чем здесь ошибка

Фото: iStock/Renata Hamuda

Для чего нужен дофамин каждый день

Признаки дефицита дофамина: как понять, что система дает сбой

Фото: iStock/PIKSEL

Переизбыток дофамина: почему слишком много тоже плохо

Почему уровень дофамина может быть низким

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Как повысить дофамин естественным путем

Фото: iStock/Ridofranz

Какие привычки быстро снижают дофамин и лишают сил

Что такое дофаминовое голодание

Фото: iStock/Ridofranz

Как устроить мягкую дофаминовую перезагрузку без вреда

Когда пора обращаться к врачу