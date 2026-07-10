Россиянин пытался нелегально вывезти за границу 177 млн рублей
В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза за границу 177 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
По данным ведомства, пачки денег нашли в багаже 38-летнего россиянина, направлявшегося рейсом в Бишкек. Мужчина пояснил, что получил эти средства за продажу недвижимости. В подтверждение своих слов он показал предварительный договор купли-продажи и расходные ордеры.
Однако представленные документы не соответствовали требованиям законодательства РФ, в связи с чем вывоз российской валюты не допустили.
Ранее сообщалось, что сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз в Россию ювелирных украшений общей стоимостью более 12 миллионов рублей. Незадекларированные изделия нашли в чемодане 60-летней иностранки, прилетевшей из Пекина.
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