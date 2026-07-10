Женщина решила удалить все зубы из-за одного заболевания

10 июля 2026, 12:04

Mirror: британка решила удалить все зубы из-за синдрома Бехчета

Фото: iStock/Bojan89

Жительница Великобритании решила удалить все зубы из-за мучительной боли и постоянных стоматологических проблем, вызванных редким заболеванием. Об этом она рассказала в беседе с изданием Daily Mirror.





36-летняя Элиша Вудфилд страдает от синдрома Бехчета — патологии, связанной с нарушением работы иммунной системы, которая может приводить к потере зрения, инсульту и другим серьезным последствиям. Из-за болезни на коже и слизистых у нее регулярно появляются болезненные язвы, а также возникают проблемы с давлением и инфекциями.



Из-за своей болезни Вудфилд испытывает проблемы с зубами. Сейчас их осталось только восемь, многие из которых повреждены и постоянно воспаляются. Женщина призналась, что не может нормально есть из-за мучительной боли, теперь она пытается собрать деньги на операцию по удалению разрушенных зубов.



Ранее сообщалось, что в России родители четвероклассника перепутали коренной зуб сына с молочным и вырвали его маникюрными ножницами.