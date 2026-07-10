Росмолодежь запускает масштабную кампанию «ГосСтарт» для молодых людей до 35 лет

10 июля 2026, 11:28

Фото: istockphoto/Ridofranz

Росмолодежь объявила о старте нового этапа Всероссийской программы сопровождения молодых гос- и муниципальных служащих «ГосСтарт». По направлению «ГосСтарт.Стажировки» молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет смогут пройти ознакомительную практику в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, а также в подведомственных организациях.