Росмолодежь запускает масштабную кампанию «ГосСтарт» для молодых людей до 35 лет
Росмолодежь объявила о старте нового этапа Всероссийской программы сопровождения молодых гос- и муниципальных служащих «ГосСтарт». По направлению «ГосСтарт.Стажировки» молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет смогут пройти ознакомительную практику в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, а также в подведомственных организациях.
Программа реализуется во исполнение поручений Президента России по итогам заседания Госсовета 2023 года. Ключевая цель — повышение привлекательности государственной гражданской службы среди молодежи и привлечение новых квалифицированных кадров.
Участие в стажировках носит безвозмездный и ознакомительный характер, не требует заключения трудового договора и не является частью образовательного процесса. Однако оно дает уникальную возможность погрузиться в работу госорганов.
Кто может стать участником?
Кандидаты должны быть гражданами РФ в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающими в стране, и иметь регистрацию в системе «Молодежь России». Для участия в федеральном этапе допускаются студенты четвертых курсов бакалавриата и специалитета, действующие госслужащие, а также работники подведомственных организаций. Региональный этап открыт для студентов с третьего курса бакалавриата и выпускников среднего профессионального образования.
Как проходит отбор и стажировка?
Процедура включает несколько этапов: подача электронного заявления через ФГАИС «Молодежь России», техническую проверку, ассессмент и собеседование с экспертной комиссией. Успешные кандидаты проходят обязательный образовательный дистанционный модуль, после чего приступают к двухнедельной стажировке (десять рабочих дней, восемь часов в день).
В ходе практики за каждым стажером закрепляется наставник из числа опытных госслужащих со стажем не менее двух лет. Программа включает знакомство с документооборотом, участие в совещаниях, выполнение индивидуальных заданий, а также дополнительные мероприятия — от встреч с руководством до волонтерских акций.
По итогам стажировки формируется рейтинг участников, а все успешно завершившие практику получают сертификаты. Лучших 250 стажеров федерального этапа обеспечат проездом и проживанием за счет организаторов, остальные участники покрывают расходы самостоятельно.
Главное событие осени — форум «ГосСтарт»
Кульминацией программы станет форум-конгресс «ГосСтарт», который пройдет с 2 по 4 ноября 2026 года в Нижнем Новгороде. Ожидается участие 1000 человек: государственных служащих, представителей силовых ведомств, студентов и членов общественных объединений.
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