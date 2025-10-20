«Постоянно пополняю корзину»: Психолог объяснила, как шопоголизм становится зависимостью

20 октября 2025, 10:46

Психолог Кардиакос: шопоголизм схож с зависимостями

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Шопоголизм — это компульсивное поведение, характеризующееся непреодолимым, навязчивым желанием совершать покупки, которое не связано с реальной необходимостью и часто приводит к негативным последствиям (финансовым долгам, семейным конфликтам, чувству вины и стыда).





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что с нейробиологической точки зрения, шопоголизм — это поведенческая зависимость. Механизм его формирования очень похож на механизм химических зависимостей (алкоголизм, наркомания) и затрагивает систему вознаграждения мозга.



«Прилежащее ядро — центр удовольствия. Это ключевой узел системы вознаграждения. Когда мы делаем что-то приятное (едим, общаемся, покупаем желаемую вещь), выделяется дофамин — нейромедиатор, вызывающий чувство удовольствия и предвкушения. Со временем мозг привыкает к этому уровню стимуляции и требует его снова и снова, что приводит к компульсивным покупкам», — пояснила она.

Фото: iStock/oatawa

«Баланс между "хочу" (прилежащее ядро) и "надо/нельзя" (префронтальная кора) нарушается в сторону "хочу". Зато здесь активно включается центр эмоций, связанный зачастую со страхом и тревогой. Человек может покупать, чтобы заглушить негативные эмоции: скуку, одиночество, печаль. В момент покупки тревога временно снижается, что создает порочный круг: мне плохо — я покупаю — мне стало лучше (дофаминовый всплеск) — эффект проходит — мне снова плохо, и я опять покупаю», — отметила Кардиакос.