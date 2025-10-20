«Постоянно пополняю корзину»: Психолог объяснила, как шопоголизм становится зависимостью
Психолог Кардиакос: шопоголизм схож с зависимостями
Шопоголизм — это компульсивное поведение, характеризующееся непреодолимым, навязчивым желанием совершать покупки, которое не связано с реальной необходимостью и часто приводит к негативным последствиям (финансовым долгам, семейным конфликтам, чувству вины и стыда).
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что с нейробиологической точки зрения, шопоголизм — это поведенческая зависимость. Механизм его формирования очень похож на механизм химических зависимостей (алкоголизм, наркомания) и затрагивает систему вознаграждения мозга.
«Прилежащее ядро — центр удовольствия. Это ключевой узел системы вознаграждения. Когда мы делаем что-то приятное (едим, общаемся, покупаем желаемую вещь), выделяется дофамин — нейромедиатор, вызывающий чувство удовольствия и предвкушения. Со временем мозг привыкает к этому уровню стимуляции и требует его снова и снова, что приводит к компульсивным покупкам», — пояснила она.
По словам эксперта, в организме есть также «центр контроля», который отвечает за планирование, принятие решений и оценку долгосрочных последствий. Однако при шопоголизме активность этой зоны часто снижена, а, значит, способность контролировать импульсивные порывы, взвешивать «за» и «против» получается плохо.
Она добавила, что логика шопоголизма схожа с зависимостями.
- Нарушение контроля над поведением (частотой, интенсивностью, продолжительностью покупок).
- Рост приоритета поведения до такой степени, что оно вытесняет другие жизненные интересы и повседневные обязанности. В том числе листание сайтов с товарами, где наибольшее удовольствие доставляет процесс поиска, выбора, ожидания. После покупки вещь может быть заброшена, даже не распакована.
- Продолжение поведения, несмотря на негативные последствия (долги, конфликты).