Психолог объяснил слова Юрия Лозы о «захвате власти» женщинами

20 октября 2025, 08:26

Фото: iStock/Tippapatt

Высказывание певца Юрия Лозы о том, что женщины «захватили власть», связано с культурными установками поколения, выросшего в патриархальной модели общества. Такое мнение выразил клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.





В беседе с «Москвой 24» эксперт отметил , что для мужчин старшего поколения перемены в гендерных ролях вызывают когнитивный диссонанс — старые представления о распределении власти и ролей не соответствуют современной реальности.





«Монополия конкретного пола на работу ушла в прошлое. Это не катастрофа, а просто взросление цивилизации», — подчеркнул эксперт.