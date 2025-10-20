Психолог объяснил слова Юрия Лозы о «захвате власти» женщинами
Высказывание певца Юрия Лозы о том, что женщины «захватили власть», связано с культурными установками поколения, выросшего в патриархальной модели общества. Такое мнение выразил клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.
В беседе с «Москвой 24» эксперт отметил , что для мужчин старшего поколения перемены в гендерных ролях вызывают когнитивный диссонанс — старые представления о распределении власти и ролей не соответствуют современной реальности.
«Монополия конкретного пола на работу ушла в прошлое. Это не катастрофа, а просто взросление цивилизации», — подчеркнул эксперт.
Самбурский отметил, что женщины во власти чаще используют диалоговый стиль управления, основанный на обсуждениях и синергии, что повышает эффективность команд и снижает уровень конфликтов.
Если руководитель-женщина вызывает дискомфорт, психолог советует оценивать её по компетенциям, а не по полу, и выстраивать профессиональный формат взаимодействия без излишних эмоций.