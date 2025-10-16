Сомнолог объяснил, каких детей нельзя заставлять спать днем
Считается, что короткий послеобеденный отдых, если есть возможность его организовать, помогает восстановить силы и поддержать продуктивность до конца рабочего дня. Однако, как отмечает врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, дневная дремота далеко не всегда приносит пользу.
Иногда она может ухудшить самочувствие и негативно сказаться на качестве ночного сна. Польза или вред зависят от индивидуальных особенностей человека и продолжительности отдыха.
У каждого человека своя, генетически заложенная продолжительность сна, которая практически не меняется в течение жизни. Средняя норма – 7-9 часов, но индивидуально она может варьироваться от 4 до 12. Людям, относящимся к короткоспящим, дневной сон, как правило, не нужен. Более того, эта индивидуальная потребность формируется довольно рано, уже в 6-7 лет, поэтому далеко не всем детям необходим тихий час.
Если ребенок высыпается ночью, а днем его заставляют лежать в кровати, у него может сформироваться рефлекс «постель = бессонница», отмечает эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей. Совершенно другая ситуация, когда человек хронически не высыпается. Для него короткий дневной сон может стать полезным и освежающим.
