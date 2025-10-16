Сомнолог объяснил, каких детей нельзя заставлять спать днем

16 октября 2025, 14:28

Сомнолог Бузунов: Не всем детям нужен дневной сон

Фото: istockphoto / SeventyFour

Считается, что короткий послеобеденный отдых, если есть возможность его организовать, помогает восстановить силы и поддержать продуктивность до конца рабочего дня. Однако, как отмечает врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, дневная дремота далеко не всегда приносит пользу.