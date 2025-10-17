«Это было очень мощно»: жена Константина Ивлева после развода обратилась к психологу

17 октября 2025, 17:18

Валерия Куденкова рассказала о работе с психологом после расставания с Ивлевым

Валерия Куденкова и Константин Ивлев (Фото: Instagram* / @valeriya__ivleva)

Супружеская жизнь 33-летней Валерии Куденковой и известного шеф-повара Константина Ивлева завершилась после четырёх лет брака. В этот непростой период Валерия решила обратиться за помощью к психологу, чтобы справиться с эмоциональными последствиями развода.





По её словам, опыт работы со специалистом оказался очень продуктивным. В социальных сетях Куденкова поделилась важными открытиями, которые сделала во время сеансов.





«Мой главный инсайт — я отстраняющийся тип. Если мне что-то не нравится, я не иду в это, не разбираюсь. Просто отстраняюсь, убегаю и перестаю общаться. Хотя всегда считала себя человеком, который идёт на диалог», — призналась Валерия.

«Это было очень мощно и суперглубоко. За несколько дней я услышала десятки историй других людей, которые подсветили мне то, что я хотела узнать про себя. Именно через них я нашла ответы на собственные вопросы, которые внутри сидели давно и никак не хотели раскрываться», — поделилась впечатлениями Куденкова.