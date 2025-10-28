«Потеря памяти и приговор мозга»: Нарколог предупредил об опасности алкогольного Корсаковского синдрома

28 октября 2025, 13:40

Нарколог Казанцев: алкогольный Корсаковский синдром убивает мозг

Фото: iStock/ZzzVuk

Минздрав РФ выделил алкогольный Корсаковский синдром в отдельное заболевание. Врачи называют его одним из самых тяжелых и необратимых последствий хронического алкоголизма, которое превращает человека в беспомощного инвалида, не способного запомнить, что было минуту назад.





Врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» объяснил, что Корсаковский синдром — это тяжелое поражение головного мозга, главным проявлением которого является грубое нарушение памяти. Человек теряет способность запоминать новую информацию, а пробелы в памяти замещает вымышленными воспоминаниями.





«То есть пациентка сидит с измазанным кашей лицом и говорит, что их уже неделю не кормят. Другой больной может быть уверен, что находится не в больнице, а, например, в каком-то другом месте, где ждет жену, которая бросила его несколько лет назад», — привел примеры врач.

«Когда человек злоупотребляет алкоголем, хорошего питания там, как правило, нет. Сам алкоголь очень калорийный, и организм, работая на нем, вымывает калий, натрий, магний, кальций и все витамины. Организм, отравленный алкоголем, стремительно теряет все необходимые вещества», — объяснил Казанцев.

«Повреждения мозга носят перманентный характер. Заболевшие люди считаются инвалидами и нуждаются в постоянном уходе, потому что даже в пространстве ориентироваться не могут», — предупредил нарколог.