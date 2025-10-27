Психолог раскрыл, как стереотипы влияют на жизнь человека

27 октября 2025, 15:01

Психолог Лунюшин: Стереотипы являются опасным инструментом психики

Фото: iStock/saifulasmee chede

Стереотипы являются важными механизмами психики, которые помогают упростить жизнь. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.





Он пояснил, что стереотипы помогают облегчить восприятие окружающего мира, а также быстро сформировать мнение или принять решение.





«Без них повседневная жизнь стала бы значительно сложнее — каждому пришлось бы заново анализировать каждую ситуацию, опираясь лишь на личный опыт», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.