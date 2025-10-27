Психолог раскрыл, как стереотипы влияют на жизнь человека
Психолог Лунюшин: Стереотипы являются опасным инструментом психики
Стереотипы являются важными механизмами психики, которые помогают упростить жизнь. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.
Он пояснил, что стереотипы помогают облегчить восприятие окружающего мира, а также быстро сформировать мнение или принять решение.
«Без них повседневная жизнь стала бы значительно сложнее — каждому пришлось бы заново анализировать каждую ситуацию, опираясь лишь на личный опыт», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Психолог уточнил, что стереотипы могут иногда привести к ошибкам и неправильным восприятиям, поскольку они часто искажены и не отражают действительность.
По словам эксперта, стереотипы — это не хорошо и не плохо. Они помогают адаптироваться. Однако важно понимать, что бывают ложные варианты и от них необходимо избавляться, заключил Лунюшин.