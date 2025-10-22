«Надо помочь братве»: Дмитрий Маликов раскрыл детали вымогательств в 90-е

22 октября 2025, 18:37

Дмитрий Маликов рассказал о вымогательствах со стороны рэкета в 90-е годы

Дмитрий Маликов (Фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Певец Дмитрий Маликов рассказал о событиях 90-х годов в эфире утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».





Маликов признался, что в то время регулярно сталкивался с вымогателями. Из-за постоянных угроз артист в итоге нанял себе телохранителей. Певец пояснил, как именно к нему подходили рэкетеры.

«Рэкет подходил в 90-е, но они не просили конкретные проценты всегда, но то есть говорили: «Дим, ну надо там ребятам помочь, братве». Не, ну страшновато, да», — признался Дмитрий.

