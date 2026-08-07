Психолог назвала главную причину разводов после 50 лет

07 августа 2026, 13:24

Психолог Сальникова: разводы после 50 лет происходят из-за ушедших детей

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Середина жизни — время подводить итоги, но зачастую именно в 50 лет супруги принимают самое радикальное решение — расстаться. Причина не в бытовых ссорах, а в глобальной перестройке личности. В чем корень этого возрастного кризиса и почему одним парам удается спасти союз, а другим — нет?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в 50 лет пары переживают кризис и зачастую разводятся, и этому способствуют две главные причины.





«Обычно в этот момент дети уже вышли из родительского гнезда, ушли в свои семьи. И тогда пары переживают кризис, начинают заново узнавать друг друга и себя. Многие именно в этот период разводятся, а другие идут за помощью к психологу, потому что большую часть жизни (последние 20 лет) была установка, что все дела — вокруг детей», — сказала она.

«Партнеры заново узнают себя, учатся строить отношения. Если кто-то из партрнеров уходит, то важна социализация, чтобы легче перенести этот момент. В социуме человек чувствует свою значимость и формирует базовую безопасность», — отметила собеседница.