Психолог ответила, кому больше выгоден брак

07 августа 2026, 17:47

Психолог Шпагина: брак выгодней мужчинам, чем женщинам

Фото: istockphoto/Елена Новикова

В преддверии Международного дня холостяка аналитики обобщили данные научных работ о влиянии семейного статуса на благополучие. Выводы оказались неоднозначными: если для мужчин брак является мощным фактором здоровья, дохода и долголетия, то для женщин статистика рисует противоположную картину.