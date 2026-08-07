Психолог ответила, кому больше выгоден брак
В преддверии Международного дня холостяка аналитики обобщили данные научных работ о влиянии семейного статуса на благополучие. Выводы оказались неоднозначными: если для мужчин брак является мощным фактором здоровья, дохода и долголетия, то для женщин статистика рисует противоположную картину.
Согласно исследованиям, женатые мужчины в среднем живут дольше, реже страдают от зависимостей и получают так называемую «брачную премию» — их заработки заметно выше, чем у неженатых сверстников, пишет «Газета.Ru». Психологи связывают это с заботой супружниц, которые чаще контролируют рацион и мотивируют партнеров проходить медицинские чекапы.
У женщин ситуация зеркальная. Замужние дамы сообщают о более высоком уровне стресса и нехватке времени для отдыха, что связано с непропорциональным объемом домашнего труда. Парадоксально, но даже матери-одиночки, по данным опросов, чувствуют себя менее перегруженными, чем женщины, воспитывающие детей в официальном браке. Карьерные перспективы также страдают: материнство и ведение быта оборачиваются для них «штрафом» в виде пауз в профессиональном росте, тогда как у мужчин семья, напротив, стимулирует финансовую активность.
Эксперты подчеркивают: корень проблемы кроется не в институте брака как таковом, а в устаревшей гендерной модели, где обязанности распределены асимметрично. Экономические реалии меняются быстрее, чем бытовые привычки. Счастливый союз выгоден обеим сторонам, а несчастливый — разрушителен для каждого. Универсальное лекарство одно: качественный партнер и честный дележ мытья посуды, резюмирует профессор Светлана Барматова, комментируя данные исследования.
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