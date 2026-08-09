Психолог объяснила причину необычных желаний, возникающих после 30 лет

09 августа 2026, 12:20

Психолог Глагола: Желания на выносливость после 30 лет возникают не просто так

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Условно в 30-летний период выделяют так называемый «кризис четверти жизни», во время которого у человека могут возникать необычные спонтанные желания, связанные с вызовом самому себе. Об этом сообщила семейный психолог Светлана Глагола, передает «Лента.ру».