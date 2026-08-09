Психолог объяснила причину необычных желаний, возникающих после 30 лет
Условно в 30-летний период выделяют так называемый «кризис четверти жизни», во время которого у человека могут возникать необычные спонтанные желания, связанные с вызовом самому себе. Об этом сообщила семейный психолог Светлана Глагола, передает «Лента.ру».
Согласно мнению специалиста, кризис 30-летия связан с тем, что к этому возрасту префронтальная кора мозга достигает максимальной зрелости. Теперь, как утверждает психолог, человек не только сосредоточен на выживании, но и получает возможность прислушаться к своим желаниям. Эксперт добавила, что после 30 лет спонтанные желания помогают осознать свои истинные интересы и потребности, когда базовые потребности уже удовлетворены.
Мозг, по ее словам, может подталкивать человека к преодолению различных испытаний, чтобы доказать себе свою жизнеспособность. Подсознание понимает, что ресурсы для роста ограничены, и поэтому стремится к вызовам. Если жизнь складывается хаотично, участие в марафоне становится идеальным способом структурировать активность и получить предсказуемый результат.
Глагола заключила, что сам кризис 30 лет ничего не предопределяет. Это период для переоценки ценностей, а направление изменений зависит от предыдущего опыта каждого человека.
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