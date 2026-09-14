«Мы все рождаемся нарциссами»: что скрывается за внешней самоуверенностью и как на это влияет воспитание? Мнение психологов
«Мы все рождаемся нарциссами», — говорят психологи. Для многих это звучит как оскорбление, однако специалисты считают младенческий нарциссизм нормальной и необходимой стадией развития. Где заканчивается здоровое самолюбие и начинается разрушительная структура личности, почему за показной уверенностью может скрываться стыд и как воспитание превращает ребёнка либо в отвергнутого, либо в «кумира семьи»?
Нарциссизм сложнее, чем кажется
Нарциссизм стал одной из самых обсуждаемых психологических тем в социальных сетях. Нарциссами называют бывших партнёров, коллег и друзей, а сам термин всё чаще связывают с образом самовлюблённого человека, который следит за внешностью, постоянно смотрится в зеркало, манипулирует окружающими и проявляет абьюзивное поведение.
Однако психологи считают, что представление о таком человеке слишком упрощено. Нарциссизм является лишь малой частью личности, которая больше всего предъявляется обществу и чаще обсуждается. На самом деле это явление значительно сложнее, а определённая его часть присутствует в каждом человеке.
Когда формируется нарциссизм
Специалисты центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина и Глеб Слобин в подкасте «Включи психолога» Студии Р1 разбирают природу нарциссизма и объясняют, как отличить нормальное самолюбие от патологии.
Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.
Специалисты утверждают, что все люди рождаются нарциссами, что является первичным проявлением этой черты в человеке. Младенец ещё не умеет разговаривать и может сообщить о своих потребностях только плачем. Если он голоден, его кормят, если ему холодно — укрывают, если страшно — берут на руки. Постепенно формируется ощущение, что достаточно одного крика, чтобы окружающий мир отреагировал.
Возникает чувство всемогущества, и на этом этапе оно считается нормальным. Такой опыт становится основой для доверия к миру и ощущения собственного права находиться в нём.
По мере взросления ребёнок сталкивается с тем, что мир не всегда мгновенно исполняет его желания. Мама может прийти не сразу, а через несколько минут, желанную конфету приходится ждать, а перед ней — съесть суп. Это столкновение с препятствием называют фрустрацией.
Для развития она необходима, однако важно, чтобы ребёнок мог справиться с возникающим напряжением.
Постепенно ребёнок учится ждать и терпеть в разумных пределах. Вместе с этим он начинает замечать не только себя, но и родителей, а затем и других людей. Способность выдерживать напряжение становится основой для формирования здоровых отношений.
Две крайности, которые могут изменить всё
Проблемы, по словам экспертов, возникают при двух противоположных вариантах воспитания.
Первый сценарий связан с холодными родителями. Ребёнок сталкивается с отвержением, непринятием и эмоциональной холодностью, которую его психика не способна переработать. Возникает ощущение, которое специалисты называют стыдом за своё существование: если меня не любят, значит, со мной что-то не так.
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Для защиты от этой боли ребёнок создаёт своеобразную броню — ложное я, за которым прячется уязвимость. Так может начинаться формирование нарциссической структуры личности.
Второй вариант противоположен первому. Ребёнка превращают в «кумира семьи», постоянно восхищаются им и безмерно хвалят. В результате он практически не сталкивается с реальностью и не получает опыта преодоления фрустрации.
«Это такая некая тюрьма, когда ребёнка запирают в этом нарциссизме» , — отмечает Слобин.
В дальнейшем человеку с таким опытом бывает сложно воспринимать критику и справляться с препятствиями.
За самоуверенностью может скрываться стыд
Одна из ключевых особенностей нарциссизма, на которую обращают внимание психологи, — связь внешней уверенности с глубоким чувством стыда.
«Это прямо отдельный такой феномен — стыд за своё существование», — говорит Наталия Щанкина.
При нарциссической структуре человек может не испытывать настоящей любви к себе. Напротив, ему приходится постоянно доказывать собственную ценность окружающим и самому себе. Он снова и снова ищет подтверждение своей значимости, поскольку внутри остаются ощущение пустоты и страх отвержения.
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Если показать собственную уязвимость, возникает опасение, что окружающие отвернутся. Поэтому внешняя демонстрация силы становится защитой от внутренней боли.
Не ставьте диагноз по мемам
Психологи предупреждают: самостоятельно определять у себя или другого человека нарциссическое расстройство по публикациям в социальных сетях не стоит. Нарциссическое расстройство личности может диагностировать только психиатр, а популярные видео и мемы дают упрощённое представление о клинической картине.
Важно отличать отдельные нарциссические черты от расстройства. Такие черты есть у всех, и сами по себе они считаются нормой. Проблема возникает тогда, когда они становятся жёсткими и начинают разрушать жизнь и отношения.
Эксперты также советуют обратить внимание на детский опыт, поскольку корни нарциссизма почти всегда связывают с ранними переживаниями. При этом речь идёт не о том, что человек обязательно является «плохим», а о травматическом опыте, который он мог пережить.
Не стоит автоматически принимать самоуверенность за нарциссизм. Человек, который громче всех рассказывает о собственной исключительности, может таким образом пытаться заглушить внутреннюю пустоту. По-настоящему уверенному человеку не требуется постоянно доказывать окружающим свою ценность.
Узнали себя? Это ещё не приговор
Обнаружение у себя нарциссических черт не означает, что ситуация безнадёжна. Эксперты считают, что с помощью психотерапии такие паттерны можно осознать и скорректировать, главное — найти квалифицированного специалиста.
Отдельное внимание психологи рекомендуют уделять отношению к фрустрации. Ожидание и препятствия не обязательно воспринимать как врагов: они помогают учиться терпению. Если человек не способен переносить даже небольшие задержки или, напротив, постоянно боится проявлять себя, это может стать поводом обратиться к психологу.
«Нарциссическая часть есть у нас у всех, и без неё просто невозможно» , — резюмируют гости подкаста.
Таким образом, нарциссизм не сводится к образу самовлюблённого человека из социальных сетей. Он связан с тем, как человек научился относиться к себе и другим, какой опыт получил в детстве и смог ли научиться выдерживать фрустрацию. За демонстративной уверенностью может находиться не сила, а стыд и уязвимость, а путь к изменениям начинается с готовности увидеть их и признать.