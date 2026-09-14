14 сентября 2026, 10:56

Фото: iStock/nicoletaionescu

«Мы все рождаемся нарциссами», — говорят психологи. Для многих это звучит как оскорбление, однако специалисты считают младенческий нарциссизм нормальной и необходимой стадией развития. Где заканчивается здоровое самолюбие и начинается разрушительная структура личности, почему за показной уверенностью может скрываться стыд и как воспитание превращает ребёнка либо в отвергнутого, либо в «кумира семьи»?





Содержание Нарциссизм сложнее, чем кажется Когда формируется нарциссизм Две крайности, которые могут изменить всё За самоуверенностью может скрываться стыд Не ставьте диагноз по мемам Узнали себя? Это ещё не приговор

Нарциссизм сложнее, чем кажется

Когда формируется нарциссизм

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Две крайности, которые могут изменить всё

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«Это такая некая тюрьма, когда ребёнка запирают в этом нарциссизме» , — отмечает Слобин.

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За самоуверенностью может скрываться стыд

«Это прямо отдельный такой феномен — стыд за своё существование», — говорит Наталия Щанкина.

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Не ставьте диагноз по мемам

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Узнали себя? Это ещё не приговор

«Нарциссическая часть есть у нас у всех, и без неё просто невозможно» , — резюмируют гости подкаста.