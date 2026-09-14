«Речь не о вере»: Врач развеял популярные мифы о прививках от гриппа
Врач Осипов: вакцина от гриппа не дает осложнений
Разговоры о вреде вакцин, «непонятных веществах» в уколах и осложнениях у детей ведутся десятилетиями. Что есть правда, а что — миф?
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» развеял самые распространённые мифы.
«Вакцины вызывают тяжёлые реакции»Один из самых устойчивых страхов — боязнь серьёзных побочных эффектов вплоть до тяжёлых осложнений. Эксперт поделился, что за 40 лет работы не видел ни одной тяжёлой реакции на прививку.
«Я опираюсь не на слухи, а на собственную многолетнюю практику. В настоящий момент людей, переносящих прививки тяжело, стало заметно меньше», — сказал он.
«Вакцина содержит "непонятные вещества"»
«Этот миф, пожалуй, самый живучий, поскольку апеллирует к незнанию состава препарата. Все составляющие вакцины прошли клинические испытания, и все они безопасны для использования», — отметил врач.
Таким образом, речь идёт не о вере или неверии, а о пройденных клинических испытаниях — формализованном и проверяемом процессе.