Достижения.рф

«Речь не о вере»: Врач развеял популярные мифы о прививках от гриппа

Врач Осипов: вакцина от гриппа не дает осложнений
Фото: IStock/Nastco

Разговоры о вреде вакцин, «непонятных веществах» в уколах и осложнениях у детей ведутся десятилетиями. Что есть правда, а что — миф?



Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» развеял самые распространённые мифы.

«Вакцины вызывают тяжёлые реакции»

Один из самых устойчивых страхов — боязнь серьёзных побочных эффектов вплоть до тяжёлых осложнений. Эксперт поделился, что за 40 лет работы не видел ни одной тяжёлой реакции на прививку.

«Я опираюсь не на слухи, а на собственную многолетнюю практику. В настоящий момент людей, переносящих прививки тяжело, стало заметно меньше», — сказал он.

«Вакцина содержит "непонятные вещества"»


«Этот миф, пожалуй, самый живучий, поскольку апеллирует к незнанию состава препарата. Все составляющие вакцины прошли клинические испытания, и все они безопасны для использования», — отметил врач.

Таким образом, речь идёт не о вере или неверии, а о пройденных клинических испытаниях — формализованном и проверяемом процессе.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0