Как сохранить отношения в паре после родов: советы подмосковного психолога

11 сентября 2026, 15:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Рождение ребёнка – важный для пары этап, когда супруги становится родителями. Новые обязанности меняют ритм жизни и отношения.





Как в этот момент не потерять друг друга и сохранить близость, рассказала клинический психолог Наро-Фоминского перинатального центра Ирина Алексеенко.

«Появление ребёнка – позитивный кризис в семье, когда жизнь меняется в лучшую сторону, но кардинально. Пара становится родителями, и обоим нужно время, чтобы привыкнуть к новой роли. Женщины часто переоценивают отношение к ним партнёра, поэтому маме особенно важна поддержка. Не всегда муж может дать её в полном объёме, поэтому важно не терять связи с друзьями и родными. Главное – разговаривать друг с другом, находить время быть вдвоём, заниматься тем, что вы любили делать до рождения ребёнка», – подчеркнула Алексеенко.