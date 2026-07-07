07 июля 2026, 15:52

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Вы тянетесь к карману, открываете сумку или смотрите на тумбочку — а телефона нет. В этот момент многие начинают звонить на свой номер и метаться по квартире. Это нормальная реакция, но одной ее мало. На Android и iPhone есть встроенные сервисы поиска. Они помогают увидеть телефон на карте, включить громкий сигнал, поставить блокировку и удалить данные на расстоянии. На Android за поиск отвечает сервис Google «Найти устройство», а на iPhone — Apple «Локатор». Оба инструмента работают бесплатно. Если вы заранее вошли в аккаунт и разрешили геолокацию, шансы на возврат заметно растут. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что за функция ищет потерянный телефон Как называется функция на Android и iPhone Как быстро проверить настройки на Android Как проверить настройки на iPhone Телефон потерялся: что делать в первые минуты Что делать, если телефон выключили или отключили интернет Что делать параллельно с поиском Зачем нужен IMEI и где его взять Как подготовиться заранее и не потерять всё Когда стоит идти в полицию

Что за функция ищет потерянный телефон

Как называется функция на Android и iPhone

Как быстро проверить настройки на Android

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Как проверить настройки на iPhone

Телефон потерялся: что делать в первые минуты

Откройте карту и проверьте местоположение

Включите звук, даже если аппарат в беззвучном режиме

Заблокируйте экран и оставьте сообщение

Сотрите данные, если есть риск кражи

Что делать, если телефон выключили или отключили интернет

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Что делать параллельно с поиском

Зачем нужен IMEI и где его взять

Фото: iStock/Михаил Руденко

Как подготовиться заранее и не потерять всё

Когда стоит идти в полицию