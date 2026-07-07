Потеряли смартфон? Одна встроенная функция может спасти ваши фото, деньги и аккаунты. Что делать в первые минуты?
Вы тянетесь к карману, открываете сумку или смотрите на тумбочку — а телефона нет. В этот момент многие начинают звонить на свой номер и метаться по квартире. Это нормальная реакция, но одной ее мало. На Android и iPhone есть встроенные сервисы поиска. Они помогают увидеть телефон на карте, включить громкий сигнал, поставить блокировку и удалить данные на расстоянии. На Android за поиск отвечает сервис Google «Найти устройство», а на iPhone — Apple «Локатор». Оба инструмента работают бесплатно. Если вы заранее вошли в аккаунт и разрешили геолокацию, шансы на возврат заметно растут. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Что за функция ищет потерянный телефонНа Android работает сервис Google «Найти устройство». Через него можно открыть карту, посмотреть последнее местоположение смартфона, включить звук, поставить блокировку и стереть содержимое. На части новых устройств Android поиск срабатывает даже без интернета, если вы заранее активировали сеть поиска Google. На iPhone за это отвечает «Локатор». Сервис показывает местоположение, подает сигнал, переводит устройство в режим пропажи и помогает стереть информацию. У Apple есть важный плюс: при включенной опции «Сеть Локатора» телефон нередко удается найти даже офлайн. Сигнал передают соседние устройства Apple.
Как называется функция на Android и iPhoneНа Android ищите пункт «Найти устройство». В англоязычном меню он называется Find My Device. На iPhone ищите раздел «Локатор». Внутри нужна опция «Найти iPhone». Для более надежного поиска включите еще «Сеть Локатора» и «Последняя геопозиция».
Как быстро проверить настройки на AndroidОткройте настройки смартфона. Затем зайдите в Google, найдите раздел безопасности и откройте «Найти устройство». На некоторых моделях путь выглядит иначе, но название функции обычно совпадает. Проверьте три вещи: телефон вошел в Google-аккаунт, геолокация работает, поиск устройства активен. Если у вас свежий Android, обратите внимание на сеть поиска устройств. Google постепенно расширил ее поддержку, и в 2026 году она доступна на многих совместимых моделях. Если вы видите такой переключатель, включите его.
Как проверить настройки на iPhoneОткройте «Настройки», нажмите на свое имя, затем зайдите в «Локатор». После этого откройте «Найти iPhone». Включите саму функцию, активируйте «Сеть Локатора» и разрешите отправку последней геопозиции. Эти три пункта сильно повышают шансы на возврат смартфона. Если аппарат разрядится, система успеет отправить последнее известное местоположение.
Телефон потерялся: что делать в первые минутыСначала успокойтесь и не тратьте время на хаотичные действия. Вспомните последние места, где вы держали смартфон в руках. Позвоните на свой номер. Если аппарат рядом, вы быстро услышите звонок или вибрацию. Сразу после этого откройте сервис поиска с другого устройства. Для Android используйте сайт android.com/find. Для iPhone зайдите в iCloud или откройте приложение «Локатор» на другом устройстве Apple. Войдите в тот же аккаунт, что стоял на пропавшем телефоне.
Откройте карту и проверьте местоположение
Когда сервис загрузится, вы увидите карту. Если телефон в сети, система покажет его текущую точку. Если связи нет, на экране появится последнее известное место. Не делайте выводов слишком рано. Иногда карта обновляется с задержкой в несколько минут. Подождите немного и обновите страницу.
Включите звук, даже если аппарат в беззвучном режиме
Если телефон потерялся дома, в машине, в офисе или в кафе, включите громкий сигнал. Эта команда часто срабатывает, даже когда звук на устройстве отключен.
На Android функция называется «Воспроизвести звук». На iPhone — «Воспроизвести сигнал». Звонок длится несколько минут. За это время вы сможете найти смартфон под диваном, в одежде или в рюкзаке.
Заблокируйте экран и оставьте сообщение
Если аппарат лежит не у вас дома, не тяните с блокировкой. На Android выберите действие «Защитить устройство» или «Заблокировать». На iPhone включите «Режим пропажи». После этого можно показать на экране сообщение, например: «Телефон потерян. Позвоните по номеру…». Этот шаг защищает переписку, фото, заметки, соцсети и банковские приложения. Еще он повышает шанс на возврат. Честный человек увидит ваш номер и сможет связаться.
Сотрите данные, если есть риск кражи
Если вы уверены, что телефон украли, удалите содержимое. На Android для этого есть команда «Стереть устройство». На iPhone — «Стереть iPhone». Тянуть в такой ситуации опасно. В памяти смартфона хранятся почта, пароли, документы, фотографии и доступ к мессенджерам. После удаления система вернет устройство к заводским настройкам. Учтите важный момент: если вы сотрете iPhone, блокировка активации Apple останется. Это мешает злоумышленнику просто взять и начать пользоваться аппаратом. На Android защита зависит от модели и аккаунта, но вход в Google до сброса и блокировка экрана сильно улучшают безопасность.
Что делать, если телефон выключили или отключили интернетТакое случается часто. Вор может вынуть SIM-карту, перевести устройство в авиарежим или просто выключить его. Это неприятно, но поиск не теряет смысл. На iPhone «Локатор» может показать последнее местоположение. Если вы включили «Сеть Локатора», устройство иногда удается отследить даже без обычного интернет-соединения. Соседние iPhone, iPad и Mac передают зашифрованный сигнал в сеть Apple.
На Android сервис Google показывает последнюю точку. На совместимых моделях с активной сетью поиска поиск офлайн тоже возможен. Если телефон полностью выключен, карта покажет последнее место перед отключением. Команды на блокировку, звонок или очистку система выполнит сразу после выхода устройства в сеть.
Что делать параллельно с поискомНе ограничивайтесь одной картой. Сразу позвоните на свой номер и отправьте SMS. Иногда человек, нашедший телефон, не хочет отвечать на звонок, но читает короткое сообщение. Если на смартфоне стояли банковские приложения, зайдите в мобильный банк с другого устройства и проверьте входы. При подозрении на риск временно заблокируйте карты или ограничьте операции. После этого смените пароль от почты. Именно почта часто открывает доступ к остальным сервисам.
Следом поменяйте пароль от Google-аккаунта или Apple ID, если видите признаки взлома. Не делайте это слишком рано, пока сервис поиска еще может пригодиться. Сначала попробуйте определить местоположение и включить блокировку. Еще один важный шаг — связаться с оператором и заблокировать SIM-карту. Так вы защитите номер от перехвата SMS-кодов. Если есть риск кражи, подайте заявление в полицию. Возьмите с собой IMEI, коробку, чек или электронный документ о покупке.
Зачем нужен IMEI и где его взятьIMEI — это уникальный номер телефона. Он помогает полиции и оператору точнее идентифицировать устройство. Узнать IMEI просто: наберите *#06# на телефоне и сохраните номер в облаке, заметках на компьютере или на бумаге. Многие вспоминают про IMEI слишком поздно. Лучше записать его заранее, пока телефон у вас в руках.
Как подготовиться заранее и не потерять всёПоставьте PIN-код, сложный пароль или хотя бы надежный графический ключ. Без защиты злоумышленник получает фору в первые минуты. Включите резервное копирование. На Android проверьте бэкап Google Фото, контактов и настроек. На iPhone активируйте копию в iCloud. Тогда даже после удаления данных вы быстро восстановите важную информацию на новом устройстве.
Подключите двухфакторную аутентификацию для Google-аккаунта и Apple ID. Один пароль уже не спасает. Дополнительное подтверждение заметно снижает риск взлома.
Проверьте геолокацию и дайте сервису поиска нужные разрешения. На iPhone обязательно включите «Сеть Локатора» и отправку последней геопозиции. На Android проверьте «Найти устройство» и, если система предлагает, сеть поиска офлайн.