В Госдуме оценили отмену домашних заданий для первоклассников
Депутат Скрозникова не одобрила отмену домашних заданий для первоклассников
Отмена домашних заданий для учеников первых классов не является полностью оправданной мерой. Такое мнение выразила депутат Госдумы Анна Скрозникова, комментируя решение Минпросвещения РФ.
Напомним, ведомство исключило из образовательного процесса с 1 сентября текущего года домашние задания первоклассников. Ранее предусматривалась домашняя работа, ограниченная одним часом на все предметы.
«По санитарным нормам на задания в первом классе отводился один час, и этого достаточно, если они действительно закрепляют пройденный на уроке материал, а не вынуждают ребенка осваивать новые темы дома. Такой час работы дает результат и помогает привыкнуть к учебному ритму», — отметила Скрозникова в разговоре с Life.ru.
Она напомнила, что во втором классе на выполнение домашней работы рекомендуется тратить полтора часа, однако после первого года отсутствия заданий на дом дети будут испытывать стресс. Она предложила делать уроки на продленке под присмотром учителей. В этом случае семьи избавят от лишней нагрузки, а у детей будет вырабатываться навык самостоятельной работы. Депутат также призвала обратить внимание на содержание самих заданий.