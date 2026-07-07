«Тайнобрачные растения»: Биолог раскрыл главный миф про лесную флору

07 июля 2026, 13:31

Биолог Чуб: информация про цветение папоротника в подмосковных лесах — миф

Фото: istockphoto/Valerii Maksimov

Каждый год в ночь с 6 на 7 июля тысячи россиян отправляются в леса в поисках мифического цветка папоротника. Однако, если верить не легендам, а биологии, это занятие сродни охоте на единорога.





Директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб в беседе с «Радио 1» рассказал, откуда взялся этот миф и почему учёные разыгрывали друг друга в подмосковных лесах.





«Науке такие вещи неизвестны, и, более того, не предполагается, что папоротник когда-нибудь зацветёт. Загадочность этого растения будоражила умы ботаников ещё несколько веков назад. Знаменитый систематик Карл Линней обходил их стороной и, классифицировав флору по цветкам, называл папоротники "тайнобрачными растениями". Они не показывают никому, как образуют семена и появляются на свет. Много было загадочного», — категорично заявил он.

«Преподаватели заранее привинчивали лампочку к батарейке, вокруг был из бумаги ярко-алый цветок. Все с копалками, с гербарными папками отправлялись в полночь в лес и торжественно герборизировали вот этот "цветок". Таким образом, если вы всё же решите выйти в лес сегодня, делайте это исключительно ради романтики, костра и песен под гитару — но без надежды найти цветущий папоротник», — поделился Чуб.