«Потребители услуги мобильности»: автоэксперт высказался об идее обучать замене колеса в автошколах

16 марта 2026, 12:44

Автоэксперт Васильев: большинство водителей не сталкиваются с заменой колеса

Фото: iStock/Shutter2U

Инициатива обучать водителей замене колеса в автошколах вызвала бурное обсуждение. Одни считают этот навык обязательным для каждого автомобилиста, другие уверены, что в современном мире он постепенно теряет смысл. Автоэксперт Егор Васильев объяснил, почему простое на первый взгляд предложение может обернуться целым набором проблем.





Содержание С заменой колеса сталкивается далеко не каждый водитель Водители готовы прийти на помощь Замена колеса на трассе может быть опасной Сможет ли водитель самостоятельно открутить болты? Знак аварийной остановки: как правильно ставить? Водители не знают принцип работы своих автомобилей Современные водители — «потребители услуги мобильности»

С заменой колеса сталкивается далеко не каждый водитель

«Инициативы, которые возникают, порой просто удивительны. Начнём с того, что замена колеса — это навык, который можно и не использовать на протяжении всей своей жизни. Например, владея автомобилем, который просто не оснащён запасным колесом по определению», — подчеркнул специалист.

Фото: iStock/algre

Водители готовы прийти на помощь

«Достаточно просто припарковаться, выйти из автомобиля и с задумчивым лицом посмотреть на спущенную шину. После чего обязательно кто-нибудь остановится и предложит помощь. То есть здесь важны не столько навыки непосредственной замены колеса, сколько организационные навыки, позволяющие направить стороннего помощника для решения понятной практической задачи», — уточнил Васильев.

Замена колеса на трассе может быть опасной

«Автомобиль остановился на обочине, потому что колесо пробито. Я пробил левое колесо, это получается, что мне надо вылезать на проезжую часть, домкратить машину, ковыряться с этим гаечным ключом, пока меня не переедут, что ли? Тут тоже надо понимать, что в каких-то ситуациях, если это скоростная магистраль, проще дождаться службы аварийных комиссаров».

Сможет ли водитель самостоятельно открутить болты?

Фото: iStock/Boonyarit

«Если мы говорим о колёсах автомобиля, то болты должны быть прикручены с определённым моментом. И далеко не каждый современный мужчина сможет их открутить, используя собственные мышечные силы. Особенно с использованием маленького штатного ключа, который лежит в багажнике», — указал Васильев.

Знак аварийной остановки: как правильно ставить?

«Многие думают, что знак аварийной остановки надо ставить рядом с автомобилем, чтобы его кто-нибудь не украл. Я один раз видел ситуацию, когда автомобиль стоял на обочине, а знак просто прислонили к заднему колесу. Я остановился спросить, нужна ли помощь, и заодно поинтересовался, почему знак стоит именно так. Мне ответили: "Чтоб не украли"».

Водители не знают принцип работы своих автомобилей

«Была ситуация, когда женщина купила автомобиль и поехала домой в другой город. Через час она звонит дилеру практически в истерике и говорит: "Что мне делать? Мне моргают все встречные автомобили, я не понимаю, что происходит. Я звонила мужу, он сказал не останавливаться. А у меня на дисплее приборной панели горит синяя медуза"».

Фото: iStock/anyaberkut

Современные водители — «потребители услуги мобильности»

«Очень часто человек современный начинает настолько отрываться от реальной жизни, что не понимает простых вещей: не умеет пользоваться гаечными ключами, не понимает, что такое крутящий момент, не знает, как проверить давление в шинах или уровень охлаждающей жидкости. То есть очень много стало не водителей, а потребителей услуги мобильности», — отметил собеседник «Радио 1».