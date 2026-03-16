«Потребители услуги мобильности»: автоэксперт высказался об идее обучать замене колеса в автошколах
Инициатива обучать водителей замене колеса в автошколах вызвала бурное обсуждение. Одни считают этот навык обязательным для каждого автомобилиста, другие уверены, что в современном мире он постепенно теряет смысл. Автоэксперт Егор Васильев объяснил, почему простое на первый взгляд предложение может обернуться целым набором проблем.
С заменой колеса сталкивается далеко не каждый водитель
С предложением добавить в программу автошкол обучение замене колеса выступил сенатор Иван Абрамов. Он считает, что такой навык может быть полезен водителям, но делать его обязательной частью экзамена не стоит, чтобы не ставить в неловкое положение тех, кто уже получил права.
Автоэксперт Егор Васильев в эфире «Радио 1» отметил, что сама идея выглядит спорной, поскольку в современных условиях далеко не каждый водитель вообще столкнётся с необходимостью менять колесо самостоятельно.
«Инициативы, которые возникают, порой просто удивительны. Начнём с того, что замена колеса — это навык, который можно и не использовать на протяжении всей своей жизни. Например, владея автомобилем, который просто не оснащён запасным колесом по определению», — подчеркнул специалист.
Водители готовы прийти на помощь
Многие считают замену колеса элементарным навыком, который должен быть у каждого водителя. Однако эксперт привёл ироничный пример того, как подобные ситуации часто решаются на практике.
«Достаточно просто припарковаться, выйти из автомобиля и с задумчивым лицом посмотреть на спущенную шину. После чего обязательно кто-нибудь остановится и предложит помощь. То есть здесь важны не столько навыки непосредственной замены колеса, сколько организационные навыки, позволяющие направить стороннего помощника для решения понятной практической задачи», — уточнил Васильев.
При этом, как отметил эксперт, сегодня многие водители всё чаще задумываются, стоит ли останавливаться на дороге и помогать незнакомым людям.
Замена колеса на трассе может быть опасной
Егор Васильев подчеркнул, что сама процедура замены колеса далеко не всегда безопасна. Особенно если речь идёт о скоростных дорогах:
«Автомобиль остановился на обочине, потому что колесо пробито. Я пробил левое колесо, это получается, что мне надо вылезать на проезжую часть, домкратить машину, ковыряться с этим гаечным ключом, пока меня не переедут, что ли? Тут тоже надо понимать, что в каких-то ситуациях, если это скоростная магистраль, проще дождаться службы аварийных комиссаров».
По его словам, на платных трассах такие службы обычно приезжают примерно за 15 минут, ограничивают место и создают безопасную зону для ремонта.
Сможет ли водитель самостоятельно открутить болты?
Эксперт обратил внимание и на физическую сторону вопроса. По его словам, даже сама попытка открутить колесные болты может оказаться сложнее, чем кажется.
«Если мы говорим о колёсах автомобиля, то болты должны быть прикручены с определённым моментом. И далеко не каждый современный мужчина сможет их открутить, используя собственные мышечные силы. Особенно с использованием маленького штатного ключа, который лежит в багажнике», — указал Васильев.
Кроме того, сложности могут возникнуть и при использовании домкрата — особенно если машина стоит на мягком грунте или неровной поверхности.
Знак аварийной остановки: как правильно ставить?
По мнению эксперта, куда важнее обучать будущих водителей элементарным правилам безопасности. Например, правильному использованию знака аварийной остановки:
«Многие думают, что знак аварийной остановки надо ставить рядом с автомобилем, чтобы его кто-нибудь не украл. Я один раз видел ситуацию, когда автомобиль стоял на обочине, а знак просто прислонили к заднему колесу. Я остановился спросить, нужна ли помощь, и заодно поинтересовался, почему знак стоит именно так. Мне ответили: "Чтоб не украли"».
Васильев подчеркнул, что знак должен выставляться на расстоянии 15–20 метров от автомобиля, особенно на скоростных дорогах.
Водители не знают принцип работы своих автомобилей
Отдельной проблемой эксперт назвал недостаток знаний у водителей о работе современных автомобилей. Он рассказал показательный случай, произошедший в дилерском центре:
«Была ситуация, когда женщина купила автомобиль и поехала домой в другой город. Через час она звонит дилеру практически в истерике и говорит: "Что мне делать? Мне моргают все встречные автомобили, я не понимаю, что происходит. Я звонила мужу, он сказал не останавливаться. А у меня на дисплее приборной панели горит синяя медуза"».
На самом деле речь шла об индикаторе холодного двигателя. По словам эксперта, подобные истории показывают, что водителям иногда не хватает даже базового понимания сигналов автомобиля.
Современные водители — «потребители услуги мобильности»
Егор Васильев считает, что роль водителя постепенно меняется. Многие автомобилисты уже не стремятся разбираться в устройстве машины.
«Очень часто человек современный начинает настолько отрываться от реальной жизни, что не понимает простых вещей: не умеет пользоваться гаечными ключами, не понимает, что такое крутящий момент, не знает, как проверить давление в шинах или уровень охлаждающей жидкости. То есть очень много стало не водителей, а потребителей услуги мобильности», — отметил собеседник «Радио 1».
По словам эксперта, современные автомобили оснащены системами самодиагностики и предупреждают водителя о неисправностях. Поэтому вместо обучения замене колеса в автошколах, возможно, стоит уделить больше внимания пониманию работы автомобиля и его систем безопасности.