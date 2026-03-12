Автоэксперт Попов: цену подержанного автомобиля можно увеличить почти вдвое

12 марта 2026, 16:18

Фото: iStock/igoriss

Стоимость подержанного автомобиля при продаже можно увеличить почти вдвое, если привести машину в товарный вид. Об этом рассказал автоэксперт и член комиссии при правительстве России по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.