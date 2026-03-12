Автоэксперт Попов: цену подержанного автомобиля можно увеличить почти вдвое
Стоимость подержанного автомобиля при продаже можно увеличить почти вдвое, если привести машину в товарный вид. Об этом рассказал автоэксперт и член комиссии при правительстве России по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
По его словам, на рынке работает большое число перекупщиков, которые зарабатывают на перепродаже автомобилей. Они покупают машины у владельцев по заниженной цене, чаще всего у тех, кому срочно нужны деньги. После этого автомобиль приводят в порядок и продают уже значительно дороже.
Эксперт в беседе с «Татар-информом» отметил, что существуют легальные способы улучшить внешний вид машины. Среди них — детейлинг, который включает тщательную очистку кузова и салона, полировку фар, чистку моторного отсека, обновление отдельных деталей и замену резинок стеклоочистителей. Такие процедуры делают автомобиль более привлекательным для покупателей.
По словам Попова, иногда применяются и технические хитрости. Например, временно повысить компрессию двигателя можно с помощью специальных жидкостей, которые улучшают прилегание поршневых колец. Это может создать впечатление, что двигатель находится в хорошем состоянии.
Эксперт подчеркнул, что многие покупатели плохо разбираются в технических деталях. Чистое подкапотное пространство и ухоженный внешний вид нередко создают ощущение, что за машиной хорошо следили и мало ездили, хотя это не всегда отражает реальное состояние автомобиля.
