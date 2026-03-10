Автоэксперт Попов объяснил, когда нужно менять резину с зимней на летнюю

10 марта 2026, 17:24

Попов: менять резину нужно при средней температуре 10-12 градусов выше нуля

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Менять шины на автомобиле с зимних на летние можно после того, как в течение недели среднесуточная температура стабильно держится выше 6 градусов Цельсия. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.