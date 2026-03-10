Автоэксперт Попов объяснил, когда нужно менять резину с зимней на летнюю
Менять шины на автомобиле с зимних на летние можно после того, как в течение недели среднесуточная температура стабильно держится выше 6 градусов Цельсия. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
Попов отметил, что днём температура должна быть в пределах 10-12 градусов, а ночью — не ниже 0-1 градуса выше нуля. Он также предупредил, что после таких погодных условий может наступить резкое похолодание, и водитель, возможно, окажется на зимней дороге, будучи не готовым к этому из-за летней резины.
Если долго не менять шины, ситуация может обернуться наоборот: владелец автомобиля будет вынужден ездить на зимней резине по летнему асфальту. Автоэксперт подчеркнул, что использование шипов на асфальте увеличивает тормозной путь и снижает управляемость транспортным средством.
