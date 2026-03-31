Повышение пенсий, новые правила рассрочки, ипотека только с белой зарплатой: как изменится жизнь россиян с 1 апреля?
С 1 апреля в России вступают в силу сразу несколько законодательных и нормативных новшеств, которые коснутся миллионов граждан. Традиционно проиндексируют социальные пенсии и отдельные виды выплат. Для микрофинансовых организаций ужесточат правила выдачи займов, при расчёте ипотеки перестанут принимать во внимание неофициальные доходы, а вывоз наличных денег в ряд стран бывшего СССР существенно ограничат. Подробнее об этих и других изменениях читайте в материале «Радио 1».
Ипотека в России станет доступна только гражданам с официальным подтверждённым доходомЦентробанк ввел запрет на учет неофициальных доходов заемщиков при оформлении ипотеки. Согласно новым правилам расчета долговой нагрузки, подтвердить платежеспособность через выписку по счету теперь можно только за счет официальной зарплаты, пенсии, социальных пособий и арендных поступлений.
Иные виды заработка — к примеру, проценты по банковским вкладам или доход от инвестиций в ценные бумаги — потребуют отдельного документального подтверждения. Для индивидуальных предпринимателей ужесточились требования: подтверждать свой доход придется не привычными справками, выданными сами себе, а с помощью налоговых деклараций либо книги учета доходов и расходов.
Выдача рассрочки теперь будет происходить по обновлённым правиламНовый закон, регулирующий деятельность сервисов рассрочки, ужесточает требования к их операторам и усиливает защиту прав потребителей. Теперь компании, предлагающие оплату в рассрочку, обязаны иметь уставной капитал не менее пяти миллионов рублей и быть включенными в специальный реестр Банка России.
Доцент кафедры РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина рассказала изданию РИА Новости, что особенно востребованы рассрочки на маркетплейсах. Чаще всего их предоставляют специализированные компании, реже — банки, причем у каждого оператора действуют собственные правила.
Вступающие в силу изменения означают, что отныне им запрещено устанавливать разные цены на одни и те же товары, работы или услуги в зависимости от того, оплачивает ли покупатель покупку сразу или в рассрочку. Максимальный срок рассрочки теперь составляет полгода, а с 1 апреля 2028 года сократится до четырёх месяцев.
Если сумма покупки превышает 50 тысяч рублей, оператор обязан уведомить бюро кредитных историй. Кроме того, под запретом оказались любые скрытые комиссии и проценты — цена товара должна строго равняться сумме рассрочки. При этом потребитель может в любой момент досрочно погасить задолженность.
«Теперь при рассрочке с суммой больше 50 тысяч рублей информация будет передана в БКИ, и при получении других кредитов и ипотеки любые просрочки по такой рассрочке (более 50 тысяч рублей) будут влиять на кредитную историю», — пояснил экономист Петр Щербаченко в интервью изданию rg.ru.Как пояснил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с rg.ru, лимит в 50 тысяч рублей рассчитывается исходя из общей суммы долга перед одним оператором. То есть если клиент возьмёт в рассрочку товар за 40 тысяч рублей, а спустя месяц — ещё один за 15 тысяч у того же сервиса, общая задолженность превысит порог, и оператор будет обязан передать сведения в бюро кредитных историй.
Процентные ставки по микрозаймам уменьшатсяУжесточаются и правила для микрофинансовых организаций, которые выдают краткосрочные займы сроком до года с высокой процентной ставкой. Согласно новым требованиям, максимальная переплата по возврату долга не должна превышать 100 процентов от изначально взятой суммы. Ранее допустимый порог составлял 130 процентов.
Стоит уточнить: ограничение в 100 процентов касается общей суммы всех процентов, штрафов и комиссий за весь период действия кредита. При этом если заёмщик добросовестно и без просрочек возвращает долг, его переплата окажется ниже этой максимальной планки.
Если говорить на примере, то, выдав клиенту 10 тысяч рублей, микрофинансовая организация в итоге сможет получить обратно максимум 20 тысяч с учётом всех начисленных процентов и штрафов. Кроме того, с 1 октября 2026 года МФО запретят выдавать новый микрозаём тем, у кого уже оформлено два действующих кредита или займа с полной стоимостью более 200 процентов годовых. А с 1 апреля 2027 года допустимое количество таких кредитов сократится до одного.
Пополнить баланс в Apple ID будет сложнееС 1 апреля владельцам iPhone в России могут запретить пополнять баланс Apple ID с помощью средств с мобильного счёта. Этот вопрос обсуждался на совещании с участием «Большой четвёрки» операторов, которое Минцифры провело 28 марта.
Как сообщил РИА Новости источник в правительстве, предполагаемая экономическая выгода, которую Apple потеряет из-за такого ограничения, должна подтолкнуть компанию к соблюдению российского законодательства.
Он напомнил, что Apple по-прежнему игнорирует требование властей РФ об установке магазина RuStore, а также не выполняет предписания Роскомнадзора удалить из своего приложения VPN-сервисы. Именно на них, по словам источника, приходится более 80 процентов всех покупок в магазине.
Ожидается введение нового ГОСТаРосстандарт впервые утвердил ГОСТ, который устанавливает требования к зонам для выгула собак. Этот документ станет обязательным ориентиром для местных властей, проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний, а также кинологических и экспертных организаций.
Согласно новому стандарту, в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна быть оборудована как минимум одна дрессировочная площадка, а также одна игровая площадка на каждые 10 тысяч жителей. Минимальная площадь игровой зоны составляет 200 квадратных метров, а дрессировочной — 1,5 тысячи квадратных метров.
Покрытие на таких площадках должно быть безопасным и исключать травмы. Кроме того, в ГОСТе прописаны требования к освещению, разделению на зоны, размещению оборудования для владельцев собак и установке препятствий для животных.
Введут лимиты на вывоз наличной валюты из РФГражданам России запретят вывозить в страны Евразийского экономического союза наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США по официальному курсу Центробанка на день вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этот запрет действует вне зависимости от суммы. Исключение сделано только для провоза наличности через международные аэропорты РФ при наличии банковской выписки, подтверждающей снятие денег со счёта. Без каких-либо ограничений вывозить валюту за рубеж по-прежнему могут только банки.
Экономист Алексей Зубец в беседе с изданием MK.RU сообщил, что таким образом государство борется с отмыванием нелегальных доходов. Один из распространённых методов легализации средств, по его словам, — вывоз наличных в те государства, где рубли и местная валюта фактически ходят параллельно. Эксперт уточнил: там на эти деньги можно провернуть какой-либо бизнес, а затем полученную, но уже совершенно законную выручку без труда перевести в безналичной форме на российские счета, указав, что это доход от деятельности в стране ЕАЭС.