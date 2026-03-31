Депутат Ветров предложил внедрить систему обучения для езды на электросамокатах

31 марта 2026, 11:20

В России необходимо внедрить систему обучения и тестирования правилам движения и безопасности для пользователей электросамокатов. Так считает депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.





По его словам, кикшеринг опасен для людей в крупных городах, поскольку миллионы пользователей, не имеющие знаний о ПДД, могут пользоваться травмоопасным средством передвижения, многие из которых не умеют на них кататься. Так, депутат считает, что стоит внедрить простую систему обучения и тестирования правилам движения и безопасности.





«Например, вшить её в электронные сервисы проката — без краткой, но обязательной инструкции и ответа — нет возможности двигаться. Вероятно, не помещает и рейтинговая система — добросовестные пользователи должны иметь больше возможностей, чем заядлые хулиганы и виновники инцидентов», — сказал Ветров в разговоре с RT.

«Операторы проката уже начали расставлять самокаты и велосипеды на велопарковки. Аренда транспорта в приложениях станет доступна уже с 1 апреля», — приводит издание слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.