Работу в комфортных условиях сочли для россиян риском

31 марта 2026, 11:05

HR-эксперт Данилова: долгая работа в комфортных условиях вредит карьере россиян

Фото: Istock/stockfour

Длительная работа в комфортных условиях может ослабить позиции россиян на рынке труда, даже если кандидат сильный. Об этом заявила основатель рекрутинговой компании Дарья Данилова.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что главная проблема — не в навыках, а в слишком долгом пребывании человека в привычной среде. По словам Даниловой, каждый этап работы должен усиливать специалиста: давать новый опыт, расширять задачи и увеличивать ответственность.

«Одна из самых частых ошибок кандидатов — слишком долгое пребывание в компании после того, как внутренний рост уже закончился. В этот момент человек выходит на плато: задачи повторяются, новые навыки не появляются, а зона влияния не расширяется. Именно с этого начинается стагнация», — подчеркнула специалист.