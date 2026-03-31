Работу в комфортных условиях сочли для россиян риском

HR-эксперт Данилова: долгая работа в комфортных условиях вредит карьере россиян
Длительная работа в комфортных условиях может ослабить позиции россиян на рынке труда, даже если кандидат сильный. Об этом заявила основатель рекрутинговой компании Дарья Данилова.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что главная проблема — не в навыках, а в слишком долгом пребывании человека в привычной среде. По словам Даниловой, каждый этап работы должен усиливать специалиста: давать новый опыт, расширять задачи и увеличивать ответственность.
«Одна из самых частых ошибок кандидатов — слишком долгое пребывание в компании после того, как внутренний рост уже закончился. В этот момент человек выходит на плато: задачи повторяются, новые навыки не появляются, а зона влияния не расширяется. Именно с этого начинается стагнация», — подчеркнула специалист.Эксперт назвала этот период самым опасным из-за иллюзии безопасности при скрытом падении конкурентоспособности. Данилова советует сверяться с рынком, следить за компетенциями, общаться с рекрутерами.