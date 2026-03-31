«Приходите, когда убьёт»: В ГД заявили, что ждать насилия при сталкинге «античеловечно»

31 марта 2026, 11:05

Депутат Свищёв: Жертвы сталкинга должны иметь право на защиту до нападения

Жертв навязчивого преследования нельзя оставлять без защиты, чтобы подобные ситуации не доходили до физического насилия. Такое мнение выразил депутат Дмитрий Свищёв.





Он подчеркнул, что действующее законодательство фактически не защищает человека, пока преследователь не перейдёт к прямому нападению. При этом ситуации, когда человека выслеживают и пишут пугающие сообщения, происходят довольно часто. А ждать, пока навязчивое внимание перерастет в физическое насилие, античеловечно, отметил депутат. В этой связи Свищёв считает необходимым предоставить реальный механизм защиты.





«Слежка, бесконечные звонки, сообщения, угрозы в соцсетях — всё это должно стать основанием для административной ответственности. И делаем мы это не для того, чтобы наказывать людей за SMS. А для того, чтобы у жертвы появился инструмент защиты. Возможность прийти в полицию, написать заявление и получить реальную реакцию, а не отговорку «когда убьет — приходите»», — пояснил депутат в разговоре с Life.ru.